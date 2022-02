Hace 25 años: Una semana "tormentoshack" y reforma de María Pita

El periódico del 9 de febrero de 1997 destacaba como noticias principales la financiación de la autopista Dozón-Ourense, la despedida de Toshack, dejando a Djukic en el banquillo y a Manjarín en la grada, y la reforma de la fachada del Ayuntamiento.





La reforma de María Pita incluye mejoras en la fachada del Ayuntamiento

El Ayuntamiento pospondrá hasta el próximo mes de abril las obras de reforma de la plaza de María Pita. El proyecto incluye notables mejoras en la fachada del Ayuntamiento, que recibirá una mano de limpieza y recuperará el alumbrado artístico. El Servicio Municipal de Edificación detectó que el forjado del aparcamiento subterráneo que sirve de soporte a la plaza se encuentra sobrecargado desde que se realizó la última pavimentación, por lo que resulta "imprescindible" su aligeramiento, algo que también se contempla en el plan. También se aprovechará para realizar reparaciones de impermeabilización en el túnel de acceso al aparcamiento y la corrección del pórtico. La rebaja de la rasante de la plaza permitirá realizar tres peldaños a la platafomra del Palacio Municipal, para obtener mejor perspectiva. Para evitar la formación de charcos en la plaza se proyecta una recogida de pluviales en forma de anillo. Por último, se retirarán las jardineras existentes y se pondrán unas de granito. José González Jiménez, el escultor que en 1890 diseñó por encargo del gobierno de la época un conjunto escultórico sobre la heroína María Pita para instalar en la plaza y que nunca se llegó a ejecutar por diferencias de conento con la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando, inspiró al arquitecto municipal en la elaboración del monumento que, 107 años después, ocupará un lugar de privilegio en el recinto.









Una nueva casa-tapón cayó ayer

La empresa "Obras Coruña" demolió, a instancias municipales, el inmueble número 38 de la calle Torre. Los trabajos se realizaron durante la mañana con una grúa articulada, que fue retirando los escombros de esta casa en ruinas. La medida había sido solicitada por la asociación de vecinos "Atochas-Monte Alto" y permitirá ensanchar la calle Pintor Román Navarro y mejorar su conexión con la calle de la Torre.









Los caballeros de la buena mesa

También en esta otra esquina del Norte los "txokos" son fundamentalmente cosa de hombres. Unidos por el amor a la buena mesa y cierto espíritu de aventura (en el sentido gastronómico de la palabra) cuatro peñas coruñesas han importado del País Vasco la tradición de estos lugares consagrados a los placeres del paladar, la conversación y los buenos caldos. Pero en el traslado, los rígidos estatutos, que impiden taxativamente la entrada de mujeres al txoko, se han atemperado. La sociedad gastronómica y cultural "Fonseca", en la calle Buenos Aires, el Club de Amigos del Athletic, los entusiastas de la pelota vasca y el txoko ácrata de Atocha Alta (en la foto) tienen edades y mundos profesionales diferentes pero les une el amor a la cocina sin estrés, los buenos caldos y el cultivo de la sobremesa.









Cóctel de humor y solidaridad

Mucho humor, imaginación y grandes dotes de improvisación derrocharon los seis grupos de jóvenes participantes en la tercera edición del rally humorístico, que durante todo el día se las ingeniaron para desvelar y cumplir las doce pruebas enigma "escondidas" en distintos puntos de La Coruña. Dos ambulancias, una caravana con "Las últimas vírgenes", un equipo psicodélico de Oh Coruña, unos surfistas agrupados bajo el nombre de "The Body Guar... rras" y unos conejitos lograron superar pruebas como bailar la conga en la plaza de Pontevedra, buscar imitadores de Chiquito y llevar un cerdo a Riazor. El grupo Oh Coruña fue el ganador del rally, que este año estaba dotado con veinte mil pesetas, mientras que el segundo y tercer premio fueron para "The Body Guar... rras" (en la foto).









Gallegos de talla comunitaria

A pesar de que ya han pasado más de dos décadas, todavía está fresca en la memoria la imagen del primer "boom" turístico de los sesenta, cuando los arenales del sur peninsular fueron conquistados por esos rubios gigantes. Las tornas han cambiado y la estatura media de los españoles, que han experimentado un estirón generalizado desde esos años, es cada vez más europea: de aquellos 165 centímetros de los cincuenta se ha pasado a los 174 de la media actual, similar a la del resto de países de la Unión Europea.





Una semana "tormentoshack"

Durante toda esta semana se ha hablado de todo menos de lo importante, el derbi. John Benjamin Toshack, una vez más, destapó la caja de los truenos y se ha desencadenado una nueva crisis en vísperas de un partido decisivo para el equipo coruñés. Toshack visitaba la sede blanquiazul el pasado jueves. El galés quería hablar de forma urgente con el presidente. Recibió un no rotundo, ya que Lendoiro tenía citas en Madrid ese mismo día. Mientras en Madrid el presidente y Luis Aragonés intentaban cerrar un acuerdo en La Coruña corrió como un reguero de pólvora la decisión del galés de arrojar la toalla. La cuestión es muy seria. A Toshack se le pidió que aguante un poco más pero éste parece que no está mucho por la labor y el fuego de la discordia sigue apagándose con gasolina.