Hace 25 años: El Deportivo no pagó el traspaso de Bebeto

El periódico del 15 de octubre de 1997 abría con la noticia de que Bebeto no viene a Coruña porque es del banco Excel y el comienzo de las voladuras para los accesos la avenida del Pasaje la próxima semana.

Obras de los accesos

La dinamita se usará a partir de la próxima semana para realizar el enlace del Materno

La dinamita debutara muy pronto en las obras de los accesos, aunque no lo hará, tal como estaba previsto, en Os Castros, debido a las modificaciones que ha sufrido el proyecto inicial. Las voladuras de granito empezarán la próxima semana en la zona del hospital Materno Infantil y el Oncológico, donde los operarios de Agroman tendrán que enfrentarse a 60.000 metros cúbicos de roca, un volumen tres veces mayor al que habrá que perforar en Os Castros, para construir un enlace que permitirá conectar de manera directa los dos centros sanitarios, según anunciaron responsables de la demarcación de carreteras. Las pruebas previas a las voladuras consisten en estudiar las vibraciones de la roca para definir la carga necesaria de dinamita que será preciso emplear.

Peatones cruzando por la plaza de Mina

El gobierno municipal responsabiliza a los peatones del incremento de los atropellos

Suspenso para los no motorizados. El Gobierno municipal ha hecho público un comunicado a través del que afirma que "se ha constatado, especialmente durante los últimos meses, que muchos de los siniestros de tráfico se han producido por no respetar los peatones las normas de seguridad vial". Por este y otros motivos, el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Seguridad Ciudadana, ha decidido poner en marcha, cosa que se hará en las próximas semanas, una campaña de concienciación que tendrá como principal objetivo mejorar la seguridad vial. Esta iniciativa estará dirigida tanto los automovilistas, los peatones.

La rueda de prensa ofrecida por Lendoiro y Bebeto fue calificada de "farsa" por el abogado del futbolista | Pedro Puig

El Deportivo no pagó el traspaso de Bebeto

El penúltimo capítulo del intento de fichaje de Bebeto por el Deportivo es todavía más sorprendente que el anterior, pero seguro que menos que el próximo. La farsa mantenida por los dirigentes deportivistas durante semanas se va aclarando poco a poco y según transcurre el tiempo se van descubriendo aspectos negros de la negociación. Lendoiro mandó venir a Bebeto a La Coruña, lo presentó como nuevo jugador del Deportivo, le obligó pasar el reconocimiento médico, pero curiosamente hizo todo esto sin haber pagado antes del traspaso del delantero. Así lo confirmo en la tarde de ayer el superintendente del banco Excel, Sergio Toniello, quien afirmó a este diario: "A día de hoy, aún no hemos recibido ni un duro, ni el pase de Renaldo, a cambio del traspaso de Bebeto a La Coruña", subrayo el dirigente bahiano. Por este motivo, Toniello confirma que es imposible que Bebeto juegue en el Deportivo: "¿Cómo se puede hablar de que Bebeto debutará en La Coruña si todavía no pagaron? Yo no sé a qué juega el presidente del Deportivo “.

Chus Puras

El Rally Ciudad de La Coruña debuta en Europa

La 15ª edición del Rally Internacional Ciudad de La Coruña, prueba puntuable para el campeonato de Europa de la especialidad, así como para Nacional, última sus preparativos para que el próximo viernes Los Rosales se vistan de fiesta en lo que será la salida oficial de la prueba. La Coruña ya cuenta en estos momentos con la presencia de todos los pilotos participantes en esta edición. Los 77 pilotos inscritos ya se entrenan por las afueras de la capital coruñesa a la espera de que llegue el momento de las verificaciones administrativas y técnicas. Hombres de la categoría de Ramón Ferreyrós, Chus Puras, Luis Climent o el belga Gaby Goudezeune son suficientes cartas de presentación para un rally que, a fuerza de trabajo y buen hacer, se consolidado el panorama español y ahora lucha para hacer lo mismo en el continental.