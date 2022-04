Hace 25 años: Las cámaras de María Pita no graban y la dimensión del rugby

El periódico del 20 de abril de 1997 llevaba a portada el inicio de la ofensiva contra la doble fila por parte del Ayuntamiento y la visita de un circo por primera vez al barrio de Os Castros.









Las cámaras de María Pita no graban

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Nogueira, se llevó ayer dos sorpresas. De entrada, no podía creer que alguien hubiese quemado el lazo azul en solidaridad con Ortega Lara y Cosme Delclaux cololocado el pasado domingo en el balcón del Palacio Municipal. Sobrepuesto del impacto, se consoló pensando que las cámaras colocadas en el exterior del edificio habían recogido la imagen de los pirómanos en acción, secuencia que --daba por hecho-- estaría grabada para la posteridad. Resultó que no. Las imágenes que toman las cámaras ubicadas en el exterior de María Pita --tanto en la parte delantera como en la trasera-- no son grabadas aunque el gobierno local creía que sí.









El circo se instala en Os Castros por primera vez

El circo, espectáculo infantil por antonomasia, llegará por primera vez en la historia al populoso y cosmopolita (Cañita Brava, el chófer de Nixon y la imagen del queso de tetilla) barrio de Os Castros. La proeza se debe a la asociación de vecinos de San Diego, que ha conseguido contra el reloj el pláceme del Ayuntamiento. El Circo Galicia, actualmente en Riazor, debutará el próximo jueves en la explanada del parque de San Diego.









Logroño amaneció blanquiazul

Jornada poco apetecible para los viajeros. Los miles de aficionados que se desplazaron a Logroño disfrutaron de un viaje sin incidentes, que es lo fundamental, pero no lo suficientemente bueno como desearía la mayoría, pues acostumbrados como están a la climatología que reina sobre La Coruña en los últimos tiempos, ayer se encontraron con bastante agua en la carretera. La avalancha todavía no finalizó, ya que para hoy es esperado otro grupo importante , porque hay varias peñas que salieron en la medianoche pasada. En la imagen, Bebeto celebra con los aficionados blanquiazules uno de sus goles en Las Gaunas hace dos temporadas.









Cuando el rugby cobra otra dimensión

Sesenta veteranos que se resisten a abandonar los campos de juego se enfrentaron ayer en el campo de la Torre, rememorando sus tiempos mozos. El equipo del Gallaecia de La Coruña (en la foto), uno de Oporto y otro de Coimbra, disfrutaron de una jornada deportiva de hermandad, pero sin olvidar que estaban practicando un deporte y que el resultado también importa. Tras tres disputados partidos la victoria final correspondió a la representación de Oporto y el segundo puesto lo ocupó el Gallaecia.