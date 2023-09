Hace 25 años: Calle Barcelona peatonal y la "boda gallega" del deportivista Kouba

El Ideal Gallego del 2 de septiembre de 1998 llevaba a su portada que el tráfico de pasajeros creció en Alvedro un 16% durante agosto, iniciada la peatonalización del último tramo de la calle Barcelona, Abreu podría ser cedido al Gremio de Porto Alegre, Romay dice que la sanidad mejorará con el medicamentazo, Fraga se reunión con todos los conselleiros en su vuelta de las vacaciones, Meilán afirma que él no abrió el debate sobre las titulaciones, los socialistas gallegos reclaman mayor peso dentro de la estructura orgánica del PSOE, los vecinos del Orzán piden más control policial en el barrio y Unión Fenosa aumentó su beneficio en un 5,4% durante el primer semestre del año.

Los operarios iniciaron ayer los trabajos de urbanización del último tramo de la calle Barcelona / Gago



Los peatones ganan a los automóviles su último reducto en la calle Barcelona

Con el inicio de las obras de urbanización del último tramo de la calle Barcelona, el departamento de Obras Públicas consolida su ambicioso proyecto para dotar de calles peatonales todos los barrios de la ciudad. La peatonalización del trayecto comprendido entre las calles Páramo y Villa de Negreira supondrá para las arcas municipales un desembolso de 58 millones de pesetas.

El hecho de poder entrenarse es algo positivo par Kouba

Kouba cree que sólo podría jugar en el Deportivo casándose con una gallega

Irureta lo dijo el pasado sábado, en la víspera del derbi de Balaídos ante el Celta. El entrenador del Deportivo es uno más de los que no entienden como futbolistas europeos no gozan de las mismas posibilidades de otros originarios de países allende el Viejo Continente. Petr Kouba está viviendo en sus carnes esta extraña situación. "Voy a tener que solicitar el divorcio a mi mujer para casarme con una gallega durante dos días y de esta forma poder adquirir la nacionalidad española", apuntó el portero checo como "única solución para estar en igualdad de condiciones", no sólo con sus compañeros del Deportivo, sino con el resto de los futbolistas que gozan de privilegios de jugar como nacionales en todas las competiciones de los países adscritos a la Comunidad Europea.