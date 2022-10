Hace 25 años: El Ayuntamiento ofrece el suelo para el recinto ferial y el PSdeG analiza la debacle electoral

El periódico del 25 de octubre de 1997 llevaba a portada la oferta del Ayuntamiento de suelo para el recinto ferial, la previa del Deportivo-Celta con el debut de José Manuel Corral como entrenador blanquiazul y el análisis por parte del Consello Nacional del PSdeG de la debacle electoral.

Golpe a los infractores. La ordenanza de ruidos y actividades molestas, que entró en vigor el pasado mes de julio "castigará" a los locales de ocio nocturno expedientados en los últimos meses, que representaban el 15% de los alrededor de mil establecimientos de este tipo que existen en la ciudad. Los 140 propietarios de estos tantos negocios deberán instalar un sonógrafo o controlador de ruidos antes del próximo 15 de diciembre. Los infractores, que en algunos casos lo son por exceso de aforo, deberán instalar antes de la misma fecha una placa identificativa en la puerta de sus establecimientos, en la que figurará el número de licencia del local, la fecha de otorgamiento de la misma, la categoría o el grupo al que corresponde la actividad, el aforo y el nivel de emisión.

Llegó el momento del recinto ferial. El gobierno municipal está dispuesto a ceder a la Xunta los terrenos necesarios para la construcción de estas instalaciones, que considera necesarias para el desarrollo económico de la ciudad, aunque recibió con cierto escepticismo la oferta realizada por Antonio Couceiro. En la revisión del Plan de Ordenación Municipal se contemplan varias posibles ubicaciones del recinto ferial. Entre los terrenos en los que se podría ubicar está una parcela próxima al Coliseo.

El gobierno municipal todavía no ha decidido si comprará la vivienda en la que residió el pintor Pablo Picasso, ubicada en el número 14 de la calle Payo Gómez, para convertirla en un museo. El concejal de Cultura, José Luis Méndez, incluyó dentro de su informe presupuestario para 1998 la adquisición de la casa por 18 millones pero la Concejalía de Hacienda no ha concretado si aceptará la propuesta.

El consello nacional del PSdeG-PSOE, máximo órgano del partido entre congresos, dirimirá hoy si respalda o acepta la dimisión del secretario general, Francisco Vázquez, y del presidente y candidato, Abel Caballero, como principales responsables de la derrota electoral. Si bien la última propuesta no parece nada probable, los dirigentes del partido defenderán la necesidad de abrir un debate. El portavoz nacional de las Xuventudes Socialistas, José Manuel Lage, señaló que el PSdeG debe "asumir un cambio de estructura y de discurso, no tanto de personas" y añadió que lo prioritario "no es cortar cabezas" pero que es necesario "introducir gente joven en el partido que pueda aportar ideas nuevas".