Hace 25 años | Una avería dejó sin antorcha de la libertad a la estatua de María Pita

La antorcha de la libertad de María Pita, sin fuego, y las manecillas del reloj floral, vandalizadas una vez más, eran dos de las noticias destacadas de tal día como hoy en 1999. El 14 de septiembre de 1974, la portada se dedicaba al atentado de ETA en Madrid en el que murieron dos coruñeses, aunque esta información no se conocía al cierre de la edición. Había espacio también para la inauguración de dos fuentes en As Xubias. En 1949, el periódico recogía varios sucesos, como un accidente de carro en el río Monelos o un herido de bala en Lañas. Hace cien años, en 1924, el diario informaba sobre el debate abierto acerca del tipo de monumento que se debería construir en los jardines de Méndez Núñez para recordar a Rosalía de Castro.

Portada 14 septiembre 1999

Una avería dejó sin antorcha de la libertad a la estatua de María Pita

Hasta la libertad, por lo menos sus símbolos, sufren de cuando en cuando los tropiezos y achaques de los mortales. La llama “eterna” que arde a los pies de María Pita lleva dos semanas sin alumbrar a la heroína, para desencanto de turistas y extrañeza de los paseantes. No se trata, como algunos sostienen con ironía, de que la llama de la libertad se haya quedado sin gas en María Pita. En el cuarto de guardia, en los bajos del Ayuntamiento, está el interruptor que enciende la antorcha y las dos bombonas de “60 kilos” que alimentan el fuego libertador. Se agotan en dos días pero el recambio no se hace esperar. Quienes sí se demoran son los técnicos de la concesionaria de Bergondo encargada del mantenimiento, que llevan dos semanas sin aparecer. Quien no se libra del ataque de los gamberros es el reloj floral de los jardines de Méndez Núñez, que volvió a amanecer el domingo con las agujas completamente dobladas. Los brazos fueron retirados por el relojero municipal, Manuel González, quien esta vez no podrá enderezarlas. Cada año es necesario reponer las agujas al menos una vez, aunque las reparaciones son incontables.

Portada 14 septiembre 1974

Nueve muertos y 56 heridos en una explosión

La portada del periódico del 14 de septiembre de 1974 estaba dedicada a la explosión de una bomba en pleno centro de Madrid, que dejó nueve muertos y 56 heridos. El potente artefacto estalló en una cafetería frente a la Dirección General de Seguridad. Una funcionaria administrativa del Cuerpo de Policía, informaba el diario, está entre los fallecidos, y once inspectores y un policía armada, entre los heridos. Parece ser que el acto terrorista, añadía, iba dirigido contra la Policía. Las imágenes de Telefoto Europa Press mostraban a los bomberos sacando a un herido de la explosión del restaurante Rolando y a varios efectivos retirando los escombros para poder trabajar.

El alcalde inaugura dos fuentes en Las Jubias

El alcalde de esta capital, don Jaime Hervada, visitó el barrio de Las Jubias, donde inauguró dos fuentes públicas y las obras de la nueva Escuela de Maestría Industrial, donde inauguró los accesos y el alumbrado de los mismos. El señor Hervada y Fernández-España fue recibido con cohetes y aplausos. Una pancarta manifestaba el agradecimiento de los vecinos de esta popular barriada al alcalde, quien fue recibido por el presidente de la Junta Vecinal de Los Castros. En las dos fuentes, el señor Hervada cortó una cinta con los colores de la bandera española y bebió agua. A continuación, recorrió la calle principal del barrio, atendiendo a las peticiones de los vecinos.

Portada 14 septiembre 1949

Un carro se cayó desde la carretera al río Monelos

Ayer, cerca del mediodía, un carro de tracción animal que pasaba por el puente de Monelos, por falla de pretil o de otros medios de seguridad, se salió de la carretera y cayó al río. El carrero, Rogelio Lago Corral, al darse cuenta del accidente saltó del pescante a la carretera, evitando un mal mayor y salió ileso. La caballería salió del accidente con varias lesiones de importancia y el carro tiene desperfectos.

Otros sucesos de entonces fueron el de un joven de 24 años, herido por un disparo en Lañas, y otro en el puerto, en el muelle del Este, en donde un hombre fue alcanzado por una columna del cierre, que se desprendió a causa de la humedad. Contaba también el periódico del 14 de septiembre de 1949 la cena de gala que se celebró en el Palacio Municipal con Franco y sus ministros como invitados principales.

Portada 14 septiembre 1924

Monumento a Rosalía de Castro en los Jardines

Artístico y poético a la par, puede ser, dentro de su hermosa sencillez, el monumento que ha de erigirse en nuestros “Jardines de Méndez Núñez”, en honor a la dulce y tierna cantora gallega, utilizando el bellísimo y alegórico “panneau” que figura en la “Exposición de Cerámica”. Efectivamente, se presta dicho panneau para que con él se levante una adecuada y ligera construcción, que ya pudiera ser una pergola camarín o una fuentecilla de agua corriente o remate de una escalinata o asiento que luciría admirablemente teniendo por respaldo las frondas de aquellos deleitosos parajes. Otra aplicación pudiera ser la de que coronase un depósito-bebedero para los pajarillos que animan y prestan encanto a los Jardines, y a fe que ningún otro homenaje más grato para la excelsa poetisa que el de ver como al pie de su monumento acudirán en bandada.