Hace 25 años: Avanzan las obras de la Audiencia y Carneiro se queda a Bebeto

El periódico del 12 de septiembre de 1997 abría con las declaraciones de Carneiro, que insiste en que Bebeto se quedará en Bahía, los retrasos en las obras del "parking" de la calle Posse, que causarán cuantiosas pérdidas, y la visita de Xesús Palmou, conselleiro de Xustiza, a las obras de la Audiencia.

Contra lo que se pueda pensar, las obras no sólo causan molestias a los vecinos. En ocasiones, es el propio Ayuntamiento el que tiene que sufrir por los retrasos de las empresas constructoras. Este es el caso de los trabajos que desde hace un año se desarrollan en la calle Posse, donde se construye un aparcamiento subterráneo impulsado por una gran comisión vecinal integrada por varias asociaciones de la zona. El gobierno municipal había fijado como plazo límite para rematar la cubierta del aparcamiento (y, por extensión, el firme de la calle Posse) el 31 de agosto pasado. Los trabajos no han rematado ni tienen visos de hacerlo. El retraso acumulado motivará que el Ayuntamiento pierda 120 millones de pesetas, los que la Unión Europea concedió para la urbanización de la calle, puesto que la subvención se recibe con la condición de que antes del próximo mes de octubre estén adjudicados los trabajos.

La Xunta ahorrará 60 millones anuales con la nueva Audiencia

La construcción del nuevo edificio de la Audiencia Provincial no sólo redundará en la mejora del funcionamiento de la administración de justicia, tal como manifestó ayer el conselleiro de Xustiza, Xesús Palmou, que visitó las obras de construcción de las instalaciones acompañado por el presidente de la Audiencia, Ángel Judel; el fiscal jefe del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y el presidente del TSXG. Al mismo tiempo, permitirá un dinero a la Xunta, tal como reconoció el propio conselleiro. Según sus cálculos, los alquileres de los pisos que la administración de Xustiza tiene en la calle Real le cuestan a las arcas autonómicas setenta millones de pesetas cada año. El personal de este edificio ocupará la nueva Audiencia a finales de este año.

Los cambios de opinión del presidente del Vitoria de Bahía, Paulo Carneiro, son imprevisibles. Mientras hace dos días manifestaba que estaba en negociaciones con el Deportivo, ayer comunicó oficialmente qu elas conversaciones se habían roto y que Bebeto permanecerá en el club brasileño, por lo menos, hasta el mes de diciembre. "Después de mucho hablar con Bebeto y con el banco Excel, he decidido no desprenderme del delantero, buque insignia del Vitoria", apuntó el dirigente bahiano. El presidente del club envió un fax a Augusto César Lendoiro en el que le comunicó su decisión. Mientras, Bebeto no salía de su asombro ante el cambio de opinión del dirigente. "Yo no entiendo nada", afirmaba el delantero, quien manifestaba su intención de hacer "el último intento por volver con los Riazor Blues".