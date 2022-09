Hace 25 años: Asaltan el chalé de Romay y llega la selectividad hipotecada

El periódico del 18 de septiembre de 1997 destacaba como noticia principal el crecimiento de la industria gallega, que aumentó tres puntos más que la española, la Feria Mundial de Pesca y el asalto del chalé del ministro Romay en La Coruña.

Nuevo rebrote de las agresiones a "gays" en Méndez Núñez

Un miembro del colectivo “Milhomes“ denunció ayer un nuevo rebrote de las agresiones a los homosexuales que acuden de madrugada a los jardines de Méndez Núñez. Este portavoz reseña que esta semana se han producido, cuando menos, dos casos de robo con intimidación. Estos hechos, siempre según afirmaciones de esta persona, se desarrolla ante la total pasividad“ de la Policía Nacional, que tiene su sede en las cercanías. La persona que ha denunciado los hechos fue testigo de cómo tres chicos apaleaban a otro joven en la madrugada de ayer.

Los alumnos comentan los examenes en un descanso l Gago

Comienza la selectividad hipotecada

Los estudiantes gallegos se enfrentan a la selectividad con desánimo y la clara sensación de que se les brinda una oportunidad “hipotecada". Más de una veintena de titulaciones del Sistema Universitario Gallego están cerradas por falta de plazas y los alumnos tendrán que dejar a un lado vocaciones y predilecciones para conformarse con carreras que no han elegido. Más de 5000 estudiantes de toda Galicia se enfrentan a las pruebas de acceso.

Entran a robar en el chalé de Romay en la Zapateira

El chale que el ministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, en la zona residencial de A Zapateira fue objeto de un robo. El asalto a la vivienda del presidente provincial del Partido Popular se produjo en la madrugada del martes al miércoles si bien, por el momento, todavía no se ha podido determinar la hora exacta. La noticia del asalto produjo extrañeza en el Ministerio del Interior, donde se consideraba que todas las residencias habituales de los ministros del Gobierno debían contar con una escolta policial.

Radchenko

Radchenko espera la llegada de diciembre para conocer su futuro

El comienzo de la temporada no ha sido bueno desde el punto de vista deportivo, ya que el equipo coruñés no logrado ninguna victoria. Desde el punto de vista organizativo, los dirigentes han provocado cierta confusión entre los jugadores y equipo técnico, por la “falta de comunicación y un malentendido" que se ha producido esta semana. El pasado lunes, Carlos Alberto Silva decidió convocar a Dimitri Radchenko para el partido que disputó el martes contra el Auxerre. A mediodía, el técnico fue advertido de que el atacante ruso no puede ser alineado, ya que no está inscrito en la Liga de Fútbol Profesional y, por consiguiente, no tiene licencia federativa, a pesar de que su nombre está en la relación que el club blanquiazul ha remitido a la UEFA. El jugador se mostró ayer mucho más tranquilo que el día en que fue convocado y desconvocado: "Ahora ya sé que no puedo jugar hasta diciembre en España y trataremos de buscar alguna solución", manifestó el delantero ruso.