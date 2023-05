Hace 25 años: Amonestaciones a dueños de perros y récord de cruceros en A Coruña

El periódico del 2 de mayo de 1998 llevaba a su portada que 40.000 gallegos reivindican la jornada de 35 horas, el holandés Duisemberg se afianza como futuro presidente del Banco Central Europeo, la provincia de A Coruña tine 14 puntos de contaminación "muy grave" del suelo, los controles revelan el escaso respeto de la ordenanza de animales, éxito de la Filharmonía en su primer concierto en el Palacio de Congresos y el Deportivo se juega la última oportunidad de meterse en la Intertoto.

El buque "Black Watch", durante una escala en el muelle de Trasatlánticos

El muelle de Trasatlánticos bate su propio récord con la visita de tres cruceros

Más de tres mil turistas tomarán las calles de A Coruña con la visita de los cruceros "Black Watch", "Funchal" y "Vision of the Seas", que inició el 26 de abril en Southampton su viaje inaugural. El muelle coruñés batirá el 5 de mayo dos marcas de su particular historia gracias a ellos, ya que coincidirán ese día tres barcos, hecho inédito hasta el momento, y el "Vision of the Seas" será el más grande paquebote llegado a la dársena herculina. Gracias a la triple escala la ciudad recibirá una invasión de turistas y, si las previsiones se cumplen, más de 3.000 pasajeros desembarcarán en A Coruña. Se estima que cada viajero hace un gasto medio de 100 dólares al día, por lo que teniendo en cuenta el cambio actual, 152 pesetas, la ciudad puede recibir la nada despreciable cantidad de 45 millones de pesetas.

La multa por no recoger el excremento que un perro deposite sobre la vía pública puede llegar a 50.000 pesetas

La Policía Local amonestó a 83 propietarios infractores en veinticinco controles caninos

El Ayuntamiento de A Coruña estableció dispositivos de control de perros en trece plazas y jardines, en los que amonestó a 83 propietarios y localizó a seis animales presumiblemente vagabundos. El Gobierno municipal ha decidido tomarse en serio la aplicación de la ordenanza de tenencia de animales que entró en vigor en 1997. Para ello ha puesto en marcha dispositivos de control de la población canina, que se eleva a 20.000 individuos en la ciudad. En los controles, las principales infracciones fueron la no recogida de excrementos, llevar a los canes sin correa y, en los casos que es obligado, no hacer uso del bozal. Los policías amonestaron verbalmente a 83 propietarios, aunque en los próximos días se emprenderá una campaña más exhaustiva en la que se multará a los que infrinjan las ordenanzas.

Jacobo Sánchez-Feijóo y Alberto Aler, fundadores de la asociación / Gago

Tabaco y pintas con "bouquet"

Cavendish & Ale es la primera asociación en Galicia de amigos de las pipas y las cervezas y tiene su sede en A Coruña. En poco más de mes y medio ya cuenta con una decena de socios de 18 a 50 años unidos por la reverencia hacia la tradición de fumar en pipa y tomar cervezas. Jacobo Sánchez-Feijóo y Alberto Aler López son los cofundadores de este club, que tiene como principales objetivos difundir los saberes del mundo de la pipa y la cerveza, además de disponer de un circuito de estancos y pubs en los que se pueda disponer de una pequeña muestra de la amplia variedad de estos productos que existe en el mercado.

Helmuth Rilling, al frente de la Real Filharmonía, durante el concierto ofrecido anoche en el Auditorio

La Real Filharmonía debutó con brillantez en el Palacio de Congresos

El concierto de la Real Filharmonía de Galicia en el Palacio de Congresos de A Coruña puso fin a la anomalía de que el público coruñés no pudiese disfrutar de la música de una de las dos grandes orquestas gallegas. Hasta el momento la Filharmonía solo había podido ofrecer un único concierto en la ciudad, en enero de 1997, en una Colegiata que se quedó pequeña. Pero tras los problemas políticos que mantuvieron a la formación compostelana alejada del Palacio de Congresos, esta se pudo por fin presentar en el auditorio con un brillante concierto dirigido por su titular, Helmuth Rilling. La expectación por la prolongada ausencia de la orquesta animó a más de 1.700 espectadores a acudir al concierto, en el que estuvieron también el director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, y el concejal de Cultural, José Luis Méndez Romeu.