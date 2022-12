Hace 25 años: Adolfo Suárez, honoris causa por la UDC y el Puerto aconseja una alternativa al muelle petrolero

El periódico del 3 de diciembre abría con el rechazo del Puerto a la ampliación del muelle petrolero y la investidura "honoris causa" a Adolfo Suárez por la Universidad coruñesa.

Vista aérea de las instalaciones de Repsol en el muelle petrolero

El Puerto aconseja una localización alternativa para el muelle petrolero

La Autoridad Portuaria de La Coruña considera aconsejable "como un objetivo a largo o medio plazo" la búsqueda de una localización alternativa a la actual para el muelle petrolero. Se trata, en definitiva, de trasladar estas instalaciones a un puerto exterior, sgún se recoge en el Plan Especial, que pasa estos días por los trámites legales previos a su definitiva autorización por el pleno del Ayuntamiento. En cualquier caso, el proyecto establece el mantenimiento de las actuales condiciones del muelle petrolero "sin posibilidad de ampliación en sus inmediaciones".

El agente López guía a Sito, a la izquierda. A la derecha, el oficial Cubero lleva a Tako, que olfatea bajo el coche/Gago

Policías con un olfato especial

Drogas y explosivos. Materias peligrosas por distintos motivos a las que se enfrenta con frecuencia la Unidad de Guías Caninos, integrada en la Brigada de Seguridad Ciudadana, con base en La Coruña y ámbito de actuación regional. Siete funcionarios (policías y oficiales) y 14 perros forman parte de esta unidad, que actúa en equipos dos agentes y dos canes: uno para estupefacientes y otro para artefactos.

Adolfo Suárez recibe la esclava y el birrete /Gago

Adolfo Suárez: "Así o xuro, así o prometo, así o quero"

Con solemnidade, e nun perfecto galego, Adolfo Suárez pronunciou o seu xuramento como doutor "honoris causa" ante o reitor da Universidade da Coruña: "Así o xuro, así o prometo, así o quero". Era a culminación dun acto que comezara unha hora antes cando, de negro académico, como o protocolo o esixe, Adolfo Suárez se adentrara no Paraninfo universitario. Estaba a piques de recibir a máxima honra da Universidade coruñesa. Arroupado pola súa madriña para a ocasión, a catedrática Amparo Almarcha, o ex presidente do Goberno español cruza miradas de saúdo coas autoridades civís, relixiosas, militares e universitarias mentras ocupa o seu asento. No seu falar, o ex presidente do Goberno avogou pola tolerancia e o espírito democrático e atribuiu á intolerancia que el mesmo se atopara cando presidiu o Goberno español a que "después de los cuarenta años de poder personal que siguieron a la guerra civil y que mantuvieron su espíritu, los españoles teníamos miedo a nosotros mismos". Na súa opinión, a primeira tarefa da Transición foi precisamente facer desaparecer ese medo.