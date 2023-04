Hace 25 años: Acuerdo entre Eroski y Vegonsa y feria de abril en Cuatro Caminos

El periódico del 26 de abril de 1998 destacaba como noticias más importantes la investigación de las oposiciones de Ourense por parte del PP y la firma del acuerdo entre Eroski y Vegonsa para invertir 34.000 millones en Galicia.

Feria de abril en Cuatro Caminos / Pedro Puig

Un tablao flamenco pone fin a la "Feria de Abril" de Cuatro Caminos

Decenas de personas acudieron ayer al espectáculo de baile andaluz que puso fin a la celebración de la "Feria de abril2 en el centro comercial Cuatro Caminos de La Coruña. Un tablao decorado con motivos típicos andaluces y el buen hacer de los bailarines fue la guinda de un programa de actos que se vienen desarrollando en el área comercial desde el pasado lunes día veinte.

Esther Fontán reconoció su "agradable sorpresa" por el triunfo / AEC

La plataforma gallega a favor de Borrell apoya la continuidad de Almunia

Los miembros de la plataforma gallega de apoyo a la candidatura de José Borrell, "agradablemente sorprendidos" con los resultados alcanzados en la comunidad autónoma, no quieren que Joaquín Almunia deba abandonar la secretaría general del partido, pese a la derrota en las urnas. Así lo afirmó la portavoz de la coordinadora, Esther Fontán, durante una rueda de prensa, en la que aseguró que "non teñen por que cambiar as cousas, xa que cada un ten o seu papel".

Manuel Fraga recibe a los representantes de Eroski y Vegonsa / AEC

Eroski y Vegonsa firman una alianza para invertir 34.000 millones en Galicia

La alianza entre Grupo Eroski y la Agrupación Alimentaria Vegonsa, considerado el segundo grupo de distribución gallego, permitirá la puesta en funcionamiento de más de 200 nuevos establecimientos comerciales en Galicia durante el próximo lustro, circunstancia que supondrá una inversión presupuestaria superior a los 34.000 millones de pesetas. El convenio, presentado ayer al presidente de la Xunta, Manuel Fraga, ha permitido consolidar al Grupo Eroski como líder de la red española de supermercados, tras los acuerdos que l pasado mes de septiembre rubricaba Costán Dacosta, presidente de la cooperativa vasca, con los grupos "Mercat" y "Unide". El director general de Agrupación vegonsa, Joaquín González Iglesias, reconoció que la actual dimensión de la empresa gallega es "insuficiente" para resultar competitiva en el sector a nivel nacional, motivo por el que la alianza con el Grupo Eroski permitirá aspirar a objetivos más ambiciosos.