Guillermo Saccomanno | “La literatura no consiste en evangelizar y politizar ni nada por el estilo”

‘Arderá el viento’ nació en poco tiempo, en cuestión de meses. Casi por presión de su entorno, Guillermo Saccomanno lo presentó al premio Alfaguara y se hizo con él. Ayer visitó A Coruña para presentar esta novela en la Escola Oficial de Idiomas, acompañado de Javier Pintor y Xavier Seoane.



¿Cómo se concibió ‘Arderá el viento’? Porque apenas necesitó unos meses.

No tengo mucha idea de cómo nacen las historias. Tal vez esta empezó con la idea de esta villa costera, por una calle de arena, medio boscosa, venía caminando un hombre corpulento, con pantalón vaquero medio destrozado o gastado, camisa a cuadros y traía un paquete. Un hombre tosco, rudo, de aspecto como hostil, pero traía un paquete de pañales. Me llamó la atención que alguien tan rudo viniera con un paquete de pañales. Digamos que a partir de esa imagen empecé a armar la historia y fue armándose con el matrimonio que arriba, que presume ser parte de la casa Esterhazy de Hungría, nobles, que pretenden instalarse en esta villa, rentar un hotel, gente con presunciones que pretenden cagar más alto que el culo (sonríe). A través de la mujer se van relacionando, es el conector de las historias que se cuentan, historias donde se entrevé el delito, crimen, corrupción... todos los males que aquejan a nuestra sociedad, que no es diferente de lo que pasa en el mundo. Lo que pasa es que lo vemos con un microscopio a pequeña escala.

En el momento en el que lo presenta al premio Alfaguara, lo hace sin pretensiones.

Lo presenté sin ninguna esperanza, no tenía ni idea del premio. Mis amigos me decían: “Tenés que presentarte a algún premio”. Después me dijeron que estaba el Alfaguara, que por qué no me presentaba. Al principio dije: “No, no creo”. Pero aquí estoy (ríe).

El pseudónimo con el que presentó el trabajo al premio era un homenaje a Conrad.

Sí, Jim era un homenaje a Conrad. Aunque también podría leerse como un homenaje a Jim Thompson, el escritor de novela negra. Pero, en principio, lo pensé como homenaje a Conrad, por ‘Lord Jim’, que me parece una de sus grandes novelas.

Decía que la novela trata todo ese tipo de bajezas de la sociedad, pero no busca mandar mensajes.

No creo en el mensaje. No creo que la función de la literatura consista en dar mensaje y en evangelizar y politizar, ni nada por el estilo. La literatura lo que puede pretender es iluminar alguna zona de la realidad. No mucho más que eso. Y esto vale para la literatura denominada ‘de evasión’ o la llamada ‘seria’, aunque tampoco creo en esto de ‘seria’ o ‘de evasión’, no creo en los géneros mayores o menores, he sido guionista de historietas y he publicado en España historietas a finales de los 70 hasta casi los 90 y nunca pensé que hubiera géneros mayores o menores, cualquier género es válido para conseguir una obra de arte, depende de cómo se manipulen o de cómo se maniobra con los medios expresivos.

¿Por qué traer a esta pareja descendiente de la nobleza húngara a Argentina?

Me pareció que era una situación común, porque a Argentina han llegado personajes de todas partes del mundo, es un país que se ha formado con inmigración. Gallega ni te cuento. Mi abuela era gallega, tengo abuelos calabreses. En algún momento fue tierra de promisión Argentina, hoy ya no (ríe).

Habla de familia gallega, ¿había venido antes?

Familia lejana, con la que no tengo trato. Familia en tercera instancia. Alguna vez vine, en el año 74 o 75, vine a visitarlos, cerca de Santiago de Compostela. Juntaron unos duros, aprendieron a leer vagamente y tomaron el barco. Es la historia de los argentinos, de nuestros ancestros.