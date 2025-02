Ibon Martín | “Para mí el gran maestro de la novela negra fue Domingo Villar”

Tras varios años dedicados a Ane Cestero y a sus compañeros en la Unidad de Homicidios de Impacto (UHI), Ibon Martín pone fin a esta serie de novelas con ‘Alma Negra’, una obra ambientada en los Montes de Hierro, en Vizcaya, donde se trata de reactivar un antiguo complejo minero, dando pie a alguna muerte y a multitud de leyendas de la zona. Ayer la presentó en la Fnac.

Le da mucho peso a esa localización y a esa historia de forma que el lector no se centra solo en los personajes.

Para mí es muy importante y creo que viene de ese pasado en el que describía escenarios, recorridos, para que la gente los disfrutara. Ahora, lo que trato de hacer es seguir llevando de excursión, de viaje, a los lectores. El escenario pesa mucho y marca la historia a contar. Los Montes de Hierro permiten unas historias con una profundidad y una oscuridad que no permiten un escenario de costa, turístico.

Los Montes de Hierro no son el típico lugar que nos recomiendan si visitamos Euskadi.

Yo creo que para los propios vascos es un lugar desconocido, porque durante años estaba restringido el paso prácticamente. Era un lugar de explotaciones mineras a cielo abierto, en galería... se extrajeron millones de toneladas de mineral. Todo eso hacía que eso fuera una montaña vetada al paso. Ahora se han vuelto atractivos, pero siguen fuera de los circuitos turísticos.

Adentrarse en la novela negra le está permitiendo tratar temas de actualidad como los bebés robados, el suicidio...

Fíjate, creo que hay temas que están vinculados con la actualidad. En ‘Alma Negra’ tenemos el caso de los bebés robados, que es solo la punta del iceberg, tenemos el caso que se está dando aquí mismo en Galicia, en las rías, el intento de reapertura de una mina y las consecuencias que tendría. Hablabas del suicidio, tenemos problemas con la ansiedad, problemas mentales que están en el día a día y cada vez con más fuerza. La novela negra te permite radiografiar nuestra sociedad.

Durante años hablamos de ese ‘boom’ de la novela negra. Allí el auge ha sido tal que hablan de ‘Euskal Noir’.

Y en cierto modo, creo que en Galicia también. Para mí el gran maestro fue Domingo Villar y creo que es una de las fuentes de la que hemos bebido todos. A mí, desde luego, lo que me enamoró de la escritura de Domingo fue esa sensación de estar dentro de los paisajes que describía. Para mí era estar en mi casa de Donosti, pero haber emprendido un viaje a la ría de Vigo. Y yo quería lograr eso con los lectores. Hemos creado una buena cantera. En Euskadi no sé hasta qué punto somos conscientes.

En su caso, tal y como habla de los paisajes vascos, los llega a describir como ‘Euskandinavia’.

Había leído novelas negras clásicas, no me llamaban. La primera moderna que leí fue la de Stieg Larsson, la serie ‘Millennium’, sentí que había mucho en común entre esos paisajes que Larsson describía en Escandinavia con el paisaje vasco, el clima, el aislamiento, el peso de la tradición... me planteé escribir una novela escandinava en el País Vasco. A mí me gusta llamarle ‘euskandinava’ y creo que sigo fiel a ese género ‘euskandinavo’.