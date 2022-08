Los guardias civiles alertan de que algunos cuarteles casi se han quedado sin personal

Como todo el mundo, los agentes de la Guardia Civil también cogen de vacaciones de vez en cuando. La mayoría, en agosto. Por eso no tiene nada de raro que estos días el área metropolitana disponga de menos patrullas del Instituto Armado. Sin embargo, este agosto se ha sumado a un 33% de bajas por vacaciones otro 22% por baja médica, según estimaciones de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Es decir, que la Guardia Civil cuenta en el área con menos del 50% de sus efectivos habituales, lo que explica por qué algunos de sus cuarteles permanecen cerrados o no pueden patrullar.



Este gran aumento de las bajas médicas se deberían, según la asociación, al estrés que están acusando los guardias civiles, a los que no se les estaría respetando su turno de once horas. “La gente está desmotivada porque no se respetan sus derechos, hay demasiada carga de trabajo y acaban somatizando el estrés”. En AUGC señalan que, al haber tan poco personal disponible operando desde cada cuartel pueden darse casos en los que sea imposible responder rápidamente a una emergencia porque la única patrulla disponible está ocupada. “Ya ha ocurrido en Vimianzo, donde tardaron dos horas en responder a un allanamiento y la familia allí, encerrada en una habitación del pánico esperando que llegáramos”, recuerda.



Al mismo tiempo señalan que hay algunas, como Miño, que tienen el 50% del personal de baja. En el cuartel de Cambre, que es una referencia, por las noches no se puede denunciar, y el puesto de Arteixo es igual”, denuncian desde la AUGC. Aunque, en teoría, se trata de incentivar el servicio en la calle, los cuarteles de la Guardia Civil en el área no puede patrullar en muchas ocasiones porque gran parte del personal se queda en la oficina. “Creemos que la gestión burocrática debería hacerse de manera centralizada”, opinan desde la asociación.



Mal aprovechados

Las patrullas, que muchas veces están sólo para un núcleo operativo, tienen que atender incidencias, custodiar detenidos, permanecer con ellos en el hospital, en muchos casos hacer sus traslados o presentarlos a la autoridad judicial. Además, el personal que existe no está bien aprovechado, aseguran: “Hay servicios que no se pueden cubrir las 24 horas, pero siempre hay un jefe por cada área funcional, oficiales adjuntos en las compañías...”.



A veces no hay suficientes agentes para una patrulla: “No se puede pedir a un guardia civil que se desplace 50 kilómetros a recoger a otro componente y así poder conformar una patrulla que atienda sola a todo un núcleo operativo. Es algo que hace peligrar la propia seguridad”.