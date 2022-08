El grupo vocal EntrElas canta a capela originales versiones de canciones atemporales

El grupo vocal EntrElas es mucho más que una agrupación musical. Sus integrantes, nueve en la actualidad, elevan desde A Coruña sus voces para ofrecer su particular versión de temas actuales y atemporales.



Se trata de un grupo formado exclusivamente por voces femeninas, con distintas tesituras, que cantan a capela temas tan conocidos como ‘Lela’, ‘Quen puidera namorala’, ‘El Manisero’ o ‘Piel Canela’. También forman parte de su repertorio canciones como ‘Sentir’, de Luz Casal, o ‘La puerta violeta’, de Rozalén.



La mayoría de las adaptaciones son realizadas por Ileana Delgado, cantante y profesora que cuenta con una amplia experiencia en dirección de coros. EntrElas lleva más de una década de actividad. El grupo se fundó en 2011 y es socio de la Asociación Cultural Tres por Cuatro. Desde entonces ha hecho disfrutar a espectadores de diversos lugares. En A Coruña han actuado en la Fundación Luis Seoane, la Colegiata de Santa María, el Castillo de San Antón y numerosas salas y auditorios.



Su intención es hacer un regalo musical a quien las escucha. Para ello siempre tratan de ofrecer un repertorio adaptado a la ocasión. Ni siquiera durante la pandemia dejaron de compartir sus voces, ofreciendo actuaciones en espacios abiertos.

En Navidad alegran las calles con villancicos, en Semana Santa cantan canciones como ‘Pie Jesu’ y participan también en actos homenaje, a figuras como Rosalía de Castro. No se ponen límites para la creatividad ni para los idiomas, y señalan que tratan de cantar canciones conocidas que traigan recuerdos felices a los espectadores. Para quienes prefieren la música en inglés en ocasiones interpretan también su particular versión de ‘Ain’t no mountain’.



A lo largo del tiempo que llevan actuando han ido sumando temas a un extenso repertorio. Asimismo, han actuado en distintos lugares de España. Santiago de Compostela, Silleda, Cerceda, Curtis, Lugo, Ourense, Torrevieja, Tenerife o Torrevieja son algunos de los lugares a los que ha llegado su música.

Colaboraciones en eventos



EntrElas Grupo Vocal colabora habitualmente con músicos locales conocidos como Robert Pier, impulsor del proyecto Diversos Funcionales.



En 2018 actuaron en el Auditorio de la Fundación Barrié con motivo del homenaje a Mili Porta. Ese mismo año, participaron en el XXXV Certamen Coral Villa de Avilés, en el que obtuvieron el tercer premio.



En Galicia han participado también en el Encuentro de Música Vocal Fonseca, en el Sea Sons Festival, en la celebración del Día de la Mujer, en encuentros de música religiosa y en proyectos como ‘Diversidarte’ o ‘Referentes Galegas’. Ya tienen programadas nuevas actuaciones que anunciarán próximamente.