El grupo musical FF | “No nos gusta definir nuestra música, bebemos de muchos grupos”

El grupo musical coruñés FF tocará esta noche en el Festival Noroeste Estrella Galicia. La actuación tendrá lugar a las 20.00 horas en la plaza de España.

La banda está formada por cuatro integrantes: Rut Morate, cantante; Mikelini Martínez, batería; Emilio Agra, bajista, y Ángel Judel, teclista. Rut Morate nos cuenta cuáles son las influencias del grupo.

¿Cuánto tiempo llevan tocando?

Tocando en esta formación, desde la pandemia, justo después del confinamiento, desde 2021. Mikelini, que toca el contrabajo y el bajo y tocó en grupos como Meu o con Néstor Pardo, empezó a tocar la batería durante esa temporada. Cuando se empezaron a quitar las restricciones, empezó a buscar integrantes del grupo. Y fuimos a ensayar al local que tiene en su casa. Mi marido, Ángel, venía a vernos ensayar, él nunca había tocado en un grupo y pasó a ser el teclista.

¿Cuál es su manera de entender la música?

Baile, que no haya restricciones, de hecho hemos nacido después del confinamiento. Ha sido el resurgir, el volver a tocar, a querer vivir la vida. El concepto es pasarlo bien, bailar. La intención es que sea un poquito menos desfasado, menos punk, menos sucio. Nuestro género musical es el ‘vale todo’ por así decirlo, el ritmo, no nos gusta definirnos. Bebemos de muchos grupos. A mí me gusta mucho Iggy Pop, pero también James Brown, Sonic Youth... Nuestra música es como de los 90s y recuerda a veces incluso a los 80s.

Ya estamos mirando el escenario, ya tenemos el nervio de tocar. Es un lujo tocar en el festival, en las fiestas

¿Los integrantes de FF han formado parte antes de grupos del panorama local?

Sí, Miguel tocó con Néstor Pardo, en Mad Martin, Meu, Ultracuerpos, Thee Virus... y Emilio y yo tocamos en Lascivos.

¿De qué tratan sus canciones?

Son una mezcla de “me preocupo de las cosas, pero lo justo” y de “estamos aquí para pasarlo bien, pero si hay que hablar de temas serios, se habla”. Por ejemplo, una canción surrealista como ‘Soy un mueble’, trata también sobre las personas a las que dejan ahí como un mueble, de usar y tirar. Otras tratan sobre el maltrato psicológico. La de ‘Quiero bailar’ habla sobre haber estado de bajón y de repente querer salir y sentir. Algunas también dan una respuesta a aquellas personas que creen que lo saben todo, a modo de reivindicación.

¿Les alegra tocar en el festival?

Claro, es que ya estamos mirando el escenario, ya tenemos el nervio de tocar. Es un lujo, gratuito, para la gente, de fiestas, cuentan con nosotros, qué más podemos pedir...

¿Qué puede esperar quien acuda al concierto?

No lo sé... Lo que salga, pasarlo bien. Que la gente venga si le apetece y juzgue. Lo que sí puedo decir es que en esta actuación habrá una sorpresa, va a haber un nuevo integrante solamente para este concierto, se añadirá un nuevo instrumento. Es alguien conocido en A Coruña, pero no puedo decir más. l