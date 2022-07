Fin a la espera: el cartel del festival Noroeste se desvelará mañana

Tras un par de semanas de rumores y confirmaciones no oficiales, finalmente el cartel del festival Noroeste se desvelará mañana.

"Lo vamos a saber mañana", aseguraba la alcaldesa, Inés Rey, esta misma mañana a preguntas de los periodistas.

El evento, que celebra su edición número 35, tendrá lugar del 10 al 14 de agosto y, pese a la cercanía de las fechas, aún no contaba con un listado oficial de invitados.

No obstante, algunos artistas y bandas fueron confirmando su visita a través de sus webs o redes sociales. Así, durante los últimos días se adelantó la posible presencia de formaciones como Dorian, Tanxugueiras, La Pegatina, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, Amparanoia, Corizonas, Baiuca, Dios Ke Te Crew o Ugia Pedreira.

Lo que sí es oficial, además de las fechas, es que el festival mantendrá su visión expandida, con conciertos en varias localizaciones y que se regresará a la playa de Riazor tras dos años sin celebrarse actuaciones en ella.