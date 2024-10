La famosa alcantarilla de Madoz es coruñesa

En un mundo en el que todo entra a través de una pantalla y lo audiovisual lo inunda todo es difícil generar una imagen que perdure en el tiempo. Sin embargo, hay fotos tan icónicas que, automáticamente, identifican a quienes las hicieron. Pasa, por ejemplo, con Man Ray y su violín, con Vari Caramés y su café, y con Chema Madoz y su alcantarilla.



Para quien no tenga en la mente la imagen, se trata de una rejilla en la calle en la que el artista ha colocado estratégicamente una vajilla, tratando de emular un escurreplatos, tratando de jugar con el uso cotidiano de los objetos aunque en un escenario inesperado. Es una de esas fotografías hechas con cualquier objeto cotidiano y que rozan el surrealismo que caracterizan la obra de este fotógrafo, que obtuvo el Premio Nacional de Fotografía en el año 2000.



Aunque algunas fuentes ubican la fotografía en Madrid, lo cierto es que ese sumidero está en A Coruña. Y, más concretamente, en uno de los puntos más céntricos de la ciudad, la plaza de María Pita. Aunque, a primera vista, todas las rejillas que desaguan frente al ayuntamiento pudieran parecer iguales, lo cierto es que hay algunas características en la imagen que ayudan a identificar sin lugar a errores que esta es la elegida por Madoz para su famosa foto. Para empezar, la forma y la tipografía empleada en la palabra “saneamiento”. El nombre de la ciudad, “La Coruña” cuando se colocó, aparece en el otro extremo, aunque no se ve por que está tapada por los platos.

La imagen fue tomada en 1998, en un curso en el que los alumnos debían buscar motivos en el exterior para trabajar



“Surgió en un taller que impartía en el que llevaba objetos para trabajar –explica el propio artista–; resolvimos aquel taller de forma muy rápida y les propuse salir al exterior a buscar motivos con los que poder trabajar. Ahí surgió la idea”. La resolución definitiva llegaría un día después. “Volviendo por la noche al hotel me encontré con la rejilla –recuerda Madoz– y entonces, a la mañana siguiente, compramos unos platos en un chino que había al lado de la alcantarilla y solucionamos la fotografía”.



La pista para encontrar el lugar parte de quienes estaban en ese curso, impartido en 1998, y recuerdan a Madoz captar esa imagen en concreto en la plaza de María Pita. Localizar el punto exacto consiste en revisar el empedrado que rodea el agujero y revisar que coincida a la perfección. El puzle que forman las piedras y la rejilla coinciden al milímetro en un punto situado hacia el medio de la plaza, en la confluencia que tendrían dos líneas trazadas desde la fundación Paideia y desde la entrada a la plaza por Riego de Agua, delante de uno de los bancos de piedra que sirven como jardineras.



Por si toda esta serie de coincidencias no fuera suficiente, hay una última circunstancia que resulta definitiva. La piedra que aparece en la parte superior de la fotografía tiene una marca muy característica que, en un principio, podría parecer algún resto de suciedad que no se hubiese limpiado para la foto. La realidad indica que no es así, sino que se trata de una especie de ‘antojo’ en la piedra, una señal indeleble que, a día de hoy, permanece en el mismo sitio y permite identificar sin lugar a dudas que este es el famoso escurreplatos de Chema Madoz.