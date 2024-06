La familia coruñesa de Bruce Springsteen

En la coruñesa familia Barbeito solamente hay un jefe. Es de Nueva Jersey acostumbra a reunir a su alrededor más miembros que la cena de Nochebuena. La semana de pasión en este caso comenzó el pasado miércoles en Madrid y finalizará cuando Bruce Springsteen toque los últimos acordes de su Telecaster el próximo sábado en Barcelona. Serán los últimos de la cada vez más difícil de recordar lista de actuaciones en vivo para María y sus tres hermanos, los primigenios de una fiebre que cada vez contagia más generaciones.

La familia, en un concierto de hace ocho años

La casa de los cuatro hermanos Barbeito responde a una escena típica de película de los ochenta: María y su hermana compartían habitación y equipo de música. Un póster gigante, casi a tamaño real, daba la bienvenida a los visitantes. Hoy, sin apenas rastro de aquel piso, todavía sigue en pie.



Por los altavoces Springsteen y la E Street Band resonaban y compartían sueños de juventud entre Born to Run, No Surrender o The Promised Land. La misma historia a medio camino entre la liberación y la rebeldía que tan fielmente retrató la película Blinded by the light (a su vez uno de los primeros temas del Boss). También al igual que en la película de Gurinder Chadha, el momento del primer encuentro con Bruce marcará un punto de no retorno.

En el caso de Carlos se remonta a agosto de 1988, con motivo del primer concierto en Madrid en toda su carrera. 36 años después, esa entrada es una adorada reliquia, y al pionero de los Barbeito le han ido siguiendo sus hermanos, cuñados, sobrinos, primos y cuanto nuevo miembro llegue a la familia, hasta completar la cifra de 14 en el último concierto de Madrid. El mayor de ellos, Carlos, tiene 62 años. Los más pequeños 22. “Es un '1' fijo en la Quiniela, una apuesta segura, y aunque no te guste tienes que verlo una vez en la vida, tienes que ir a disfrutar”, dice María Barbeito.

Entrada del primer recital en carrera de Springsteen en Madrid (1988)

Infraestructura

Semejante despliegue no siempre es fácil y necesita cierta labor de intendencia y logística, ya que las entradas acostumbran a volar en cuestión de minutos, y que casi una veintena de ellas vayan a parar al mismo hogar depende en cierta medida del factor suerte. “El año pasado en Barcelona, por ejemplo, solamente pudimos estar cuatro de nosotros”, recuerda María, que en la Ciudad Condal vivirá uno de sus recitales más especiales: el debut de sus hijos, a los 14 años.

Sin embargo, a pesar del gran sabor de boca que están ofreciendo los conciertos del Metropolitano, María no puede evitar cierta sensación de pánico al interpretarlo en clave de despedida, del último gran Springsteen de estadios. Y es que, a pesar de su estado de forma, el Jefe cumplirá el próximo mes de septiembre 75 años.



“Para él somos una droga, nos necesita, pero sí que puede ser na despedida, porque tiene la edad que tiene”, asume. Las últimas palabras que pronunció antes de su despedida en ambos shows fueron “I'll see you in my dreams” (te veré en mis sueños).