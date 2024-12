Fallece en A Coruña el empresario Amador de Castro

El empresario Amador de Castro ha fallecido este domingo en el Hospital Modelo de A Coruña, dos días antes de su 77 cumpleaños. De Castro había nacido en la ciudad herculina el 24 de diciembre de 1947.

Amador llevaba unos años alejado de la dirección de sus empresas debido a la aparición del Alzheimer, una enfermedad que lo ha ido apagando pero que "nunca fue capaz de borrarle la capacidad de devolver una sonrisa a todo su entorno", tal y como confirman desde Figrupo.



Su exitosa trayectoria empresarial estuvo marcada por varios casos de éxito pero sobre todo por una forma de hacer las cosas con trabajo, respeto y humildad de la que siempre hizo gala y que siempre transmitió a su equipo. Supo disfrutar de los éxitos en silencio y asumió sus fracasos sin dejar que fuesen otros los que tuviesen que asumir las consecuencias. Recorrió la vida ayudando a todos los que pudo. Lo hizo creando empresas y ofreciendo buenas oportunidades laborales, y también colaborando con causas sociales y humanitarias. “Devolverle a la sociedad parte de lo que ella te da”, fue el lema que orientó su trayectoria personal y profesional.



En el año 1987 empezó su andadura como empresario, tras haber desempeñado su trabajo como directivo en dos de las más importantes empresas de Galicia: Astano y una incipiente Inditex. Como empresario impulsó la empresa líder mundial en estaciones de ITV. En su última etapa renunció al negocio internacional para fortalecer y ampliar nsu grupo con distintas iniciativas empresariales en Galicia.



Desde que Amador dio un paso al lado, su mujer Rosa, y sus hijas Marta, Susana y Blanca, se han encargado no sólo de que su grupo empresarial se mantenga, si no de que crezca y sea un referente en los diferentes sectores en los que tiene presencia. A día de hoy Figrupo está formado por 388 personas. Son ellas las que hacen que Abeconsa, Amma promoción, Desguaces Armonía, Figrupo Marinas, Raiola residencias de mayores, Zero Housing o Gráficas Salnés hayan alcanzado la relevancia que hoy tienen en la economía gallega.

En fechas recientes se presentó públicamente la Fundación Amador de Castro, destinada a paliar los efectos del Alzheimer y el síndrome de Down, sobre todo en el entorno de quienes padecen estas dolencias. Es una forma de rendir homenaje a su figura haciendo lo que él siempre hizo: pensar en los demás.



"A partir de hoy, sin Amador, la vocación de la familia es seguir con su legado e intentar transmitirle a la sociedad una parte de la enorme huella que él ha dejado en todos los que tuvimos la suerte de conocerlo. Porque su impacto como empresario no es comparable al que tuvo como persona. Generoso, paciente, comprensivo, exigiéndose a sí mismo y ayudando a los demás. Porque Amador fue, ante todo, una excelente buena persona. Y así lo recordaremos", afirman desde Figrupo en un comunicado.