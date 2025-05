O artista coruñés Xoán Eiriz faleceu este domingo tras unha longa enfermidade.

O autor de "Dende as cordas do meu corazón" leva moitos anos acompañando á xente galega, si, pero traspasou océanos e tamén chegou a Estados Unidos. Unha voz característica a súa na que sempre levou a súa lingua por bandeira, fachendoso do seu e os seus.

Hoxe se apaga unha melodiosa voz que acompañou a varias xeracións, dende que botou a andar alá por 1978 con “Sentimentos”.