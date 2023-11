La facturación de la Lonja de A Coruña se reduce a la mitad a causa de los sucesivos temporales

Los sucesivos temporales que azotan a la ciudad en las últimas semanas paralizan también la actividad en el mar. El resultado no es otro que gran parte de la flota amarrada, descenso de actividad y caída del 50% en la facturación en el mercado del muelle. Si normalmente se subastan entre 1,5 y 2 millones de euros a la semana, asegura el presidente de la Lonja de A Coruña, Juan Carlos Corrás, “llevamos tres semanas que rondamos entre los 500.000 y 800.000 euros a la semana en primera venta del pescado subastado”.



Esto supone, por lo tanto, que la facturación en la Lonja se ha reducido entre un 40 y 50 por ciento. Corrás, además, relata la bajada de actividad que tanto los barcos grandes como los pequeños han experimentado últimamente. “Estamos en un 20 o 30 por ciento de la actividad habitual”, sostiene. Los barcos podrían retomar hoy la actividad, cuando lo peor del fin de semana ha pasado. Si la borrasca ‘Ciarán’ hizo de las suyas, ‘Domingos’ no se quedó atrás. El director de Seguridad Ciudadana de A Coruña, Carlos Touriñán, aseguró ayer que entre el miércoles y las 09.00 horas de ayer, los servicios de emergencia realizaron 146 intervenciones para atender la incidencias provocadas por las borrascas. Hoy abrirán las playas y los parques y jardines tendrán que ser revisados para su apertura.



Sanear fachadas, tejados, sujetar rótulos o elementos que amenazaban con precipitarse a la calle fueron las actuaciones más repetidas, pero también hubo caídas de árboles y cables sueltos, entre otros. En la calle de Villa de Carral, a las 11.50 de ayer, los profesionales del parque de A Grela tuvieron que atender incluso una inundación, y es que un canalón de recogida de aguas pluviales del edificio había colapsado, por lo que las escaleras del inmueble estaban inundadas.

Más incidencias



Las salidas de los Bomberos no se detuvieron por la tarde. A las 17.08 horas tuvieron que desplazarse a San Andrés para sanear una fachada, mientras que tan solo quince minutos después, a las 17.23, en el parque de Marte realizaron una asistencia técnica por un árbol a punto de desprenderse.

Entre tanta incidencia por el temporal destaca la salida del parque de A Grela para dirigirse al número 120 de la ronda de Nelle, el edificio okupado que fue objeto de una inspección técnica el pasado martes para comprobar si cumple con las condiciones mínimas para estar habitado. Pasados cinco minutos de las 02.00 horas, los Bomberos de A Coruña recibieron un aviso de unos vecinos de la zona alertando de la presencia de humo saliendo del inmueble. Al llegar al lugar tres dotaciones, comprobaron que había, efectivamente, humo en las escaleras. Este procedía de un colchón que estaba depositado en el portal.

Galeón 'atrapado'

El galeón ‘Andalucía’ hizo disfrutar a los coruñeses el pasado fin de semana cuando permitió visitas a bordo, pero desde entonces, la semana se ha hecho cuesta arriba. El buque sigue amarrado en el muelle de Trasatlánticos a la espera de que pasen las borrascas, ya que con olas de nueve o diez metros no pueden navegar. “Estamos atrapados por la tormenta y trabajamos ahora mismo en reforzar y proteger el barco para que no se rompa. En cuanto haya una ventanita y el tiempo nos dé tregua, la idea es salir. Pero de momento no está siendo posible”, asegura la reponsable de logística del galeón, Marina Quesada.

El buque, desde su botadura, ha recorrido medio mundo. Ha visitado Shanghai, Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Alemania, Francia o el Reino Unido, entre muchos otros países. Ahora recorrerá puertos españoles antes de volver a casa. En su interior, una tripulación de veinte personas, que viven en el galeón histórico durante las travesías. ‘Andalucía’ es una réplica que representa a todos los galeones de España del siglo XVI al XVIII y llama la atención estos días al verlo atracado al lado de barcos pequeños o lanchas.