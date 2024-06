Estas son todas las fiestas del fin de semana en A Coruña y su área metropolitana

Estas son las fiestas que se celebran en A Coruña y su área metropolitana del 7 al 9 de junio.

Fiestas en la plaza de la Tolerancia de A Coruña

La plaza de la Tolerancia de A Coruña acoge este viernes, 7 de junio, el festival 'Aquí tamén se fala', en el que actuarán desde las 17.00 horas Grande Amores, Boyanka Kostova, Leria y Lontreira.

Al día siguiente será la Festa dos Porcos, con la actuación, desde el vermú, de Banda Xangai, Habelas Hainas, Maghúa, Sempre Arriba, Belén Regueira, Lilicleta y Os Viqueiras, además de juegos tradicionales.

Foliagra en A Coruña

Foliagra llega un año más al barrio coruñés del Agra do Orzán. Este fin de semana habrá ruadas desde la plaza de As Conchiñas el sábado y el domingo, de 12.00 a 14.30. Tocarán Santaia, el primer día, y Cántigas y Frores el segundo. Además, el sábado, de 19.30 a 22.30 habrá cantos de taberna con Cantareiros do Naval, Parabéns, Reviravolta y Tradidivdas Agra. Actuarán en la Adega Cavabelos, Cafetería de Juanes, Cafetaría D'ylons y Taberna O Rscaldo.

Festival de música urbana de A Coruña

El parque de Santa Margarita acoge la celebración del Festival de Música urbana Sticky M.A., Foyone, Israel B, Dano, Sara Socas, DJ Blando y Bobby Drake+Joven Tensa. Las entradas están a la venta por 30 euros.

Serán d'aquí en Monte Alto

Monte Alto vuelve a acoger el Serán d'aquí, organizado por la Asociación Cultural Son d'aquí. Será el sábado 8 en la praza dos Avós de Monte Alto, junto al centro cívico del barrio. Empezará el día con ruadas por la zona, seguidas a las 11.00 de las actuaciones de las escolas y escoliñas de la entidad. A las 14.00 actuará el grupo de MPG de Son d'aquí y en la sesión vermú, desde las 14.30, el grupo musical de la asociación. A las 17.00 habrá juegos populares y a las 19.00, un taller de baile tradicional. A las 19.30 actuará O Pedrónd e Padrón, y a las 20.00 comienza la foliada libre con Brixta, Birloque Gaiteiros, Xirandela, Xebre, grupo musical de Son d'aquí, Cantareiras Alxibeira, Vai Rañala Meu, Eiras de Donaire, No Cómbaro, Cantareiras de Son d'aquí, Barallocas de A.C. Amanexo, Os da Fonte da Picachá, Charanga Alxibeira y Cantareiros de Son d'aquí.

Festa da Xente Nova en Cambre

Cambre celebra su Festa da Xente Nova. El sábado, 8 de junio, empieza el evento con las alboradas a las 10.00 horas. A las 14.30 habrá sesión vermú con Dilema y a las 19.00 concierto para niños en el anfiteatro, con Paco Pakolas. A las 20.00 habrá paella gigante para cenar y a las 20.30 concierto de la coral en el anfiteatro. A las 23.00 la verbena la amenizará Fania Blanco Show. Durante esta habrá sorteo de 500 euros.

El domingo, 9 de junio, habrá fideuá para comer y una sesión vermú infinita desde las 14.30 con el Dúo Mekanika y DJ Isaac.

Fiestas en Callobre (Miño)

Las fiestas de Callobre incluyen una comida -por 15 euros- compuesta por churrasco, chorizo, pan, vino, agua, café y postre. Será el 8 de junio a las 22.00 horas, después de la misa solemne de las 21.00.

Octava da Ribeira en Betanzos

La fiesta empezará el viernes 7 a las 20.30 con churrascada y lanzamiento de bombas de palenque, seguidas a las 23.00 de verbena con Unión y Fuerza.

El sábado 8 a las 12.00 habrá bombas y alboradas con Xóvenes do Pobo y Brigantinos. A las 14.00 la sesión vermú la amenizará Zona Zero y de 16.00 a 20.00 en el puerto de Betanzos se disputará la segunda regata del tercer circuito Provincia da Coruña de Piragüismo. A las 23.00 Zona Zero amenizará la verbena y a las 00.30 habrá fuegos de artificio y sorteo de 200 euros.

El domingo 9 las bombas irán seguidas a las 13.00 de sesión vermú con el grupo Dúo Estrellas. De 16.30 a 19.30 en la rampa del Malecón se celebrará una fiesta infantil acuática con paseos en Dragón Boat y kayak de una duración de unos 20 o 30 minutos.

Festival Escoliñas de Sada

El Festival Escoliñas celebra su novena edición en la lonja de Sada, con la actuación de Morazón, Trasin, Alborelle, Cacharrete y Lourido. Será el 9 de junio desde las 18.00.

Fiestas de San Antonio en Carballal (Oza-Cesuras)

Las Fiestas de Carballal en Oza-Cesuras se inician el sábado 8 de junio con misa solemne a las 13.00, seguida de sesión vermú con la orquesta Miramar, que estará por la noche en la verbena.

El domingo habrá otra misa solemne a las 13.00 y un vermú de larga duración con el trío Dilema.

Fiestas de Vizoño en Abegondo

Las fiestas de Vizoño empiezan el viernes 7 de junio con una gran churrascada a las 20.00, compuesta de churrasco, pimientos, pan y vino, seguida de verbena con Fuego y D'Vicio.

El sábado 8 de junio a las 13.00 habrá misa solemne seguida de sesión vermú con la orquesta Deluxe.

El domingo a las 13.00 se celebra misa solemne seguida de sesión vermú con el dúo Crazy.