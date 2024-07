Estas son todas las fiestas del 18 al 21 de julio en A Coruña y su área metropolitana

Coge ritmo el mes de julio de fiestas en A Coruña y su área metropolitana, sobre todo con las celebraciones en honor a la Virgen del Carmen. Estas son las fiestas que no te puedes perder:

Fiestas en Feáns

El barrio coruñés de Feáns celebra el próximo fin de semana, 20 y 21 de julio, sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen.

Los festejos se iniciarán el sábado 20 de julio a las 14.00 con la actuación de la Banda DelaO. A las 18.00 habrá juegos infantiles y a las 22.00 actuará Giro Total.

El domingo 21 de julio a las 13.00 habrá misa en honor a la Virgen del Carmen y a las 14.00 se encargará de la música de la sesión vermú la orquesta Foliada D'Ases. A las 18.00 actuará un grupo de baile gallego y a las 22.00 regresará Foliada D'Ases para cerrar la fiesta.

Fiestas en As Xubias

En As Xubias las fiestas del Carmen empezarán el sábado 20 de julio con una romería naval a las 12.00. A las 14.00 habrá una pulpada popular amenizada con música tradicional y a las 17.00, juegos para niños. A partir de las 21.00 actuarán Bobby Drake y Joven Tensa y Folkolicos.

Fiestas en Mariñeiros

El sábado 20 Mariñeiros empieza a celebrar a las 13.00 con una sesión vermú con el grupo musical Maracaibo. A las 17.30 habrá una fiesta infantil con hinchables y espuma y desde las 22.00 actuará Aixa Romay. A las 23.50 horas será el momento de una sesión de fuegos de artificio.



Fiestas en San Pedro de Visma y O Portiño

La fiesta se celebrará el domingo 21 de julio empezando con una sesión vermú a las 13.00 en el puerto de O Portiño, amenizada por el dúo José Brea & Miguelón. Habrá también churrasco y paella. A las 17.30, también en el puerto, actuará Jayce Show, mientras que a las 18.30 empezará la procesión marítima, que contará con el lanzamiento de bombas de palenque. A las 19.00 habrá romería popular con sardinas y paella, amenizada por A Nova Trova Coruñesa. Cerrará la jornada la actuación del dúo Caramelo.

Fiestas de Teixeiro, en Curtis

Las fiestas de Teixeiro se inician el jueves 18 de julio a las 20.00 con Mekanika Roling Band, mientras que a las 21.30 en la estación habrá una gran mejillonada popular amenizada por el Trío Manhattan.

El viernes 19 a las 23.30 será la verbena a cargo de las orquestas Eureka y Combo Dominicano.

El sábado 20 la sesión vermú de las 14.00 quedará a cargo de la orquesta Nueva Fuerza, mientras que a las 19.00 habrá pasacalles con la Charanga BB+. A las 23.30 la verbena estará amenizada por Nueva Fuerza y la Panorama.

El domingo 21 de julio, desde las 14.00, Teixeiro disfrutará de sesión vermú a cargo del grupo Fusión. A las 19.00 el pasacalles será con la charanga Santa Compaña y a las 23.00 la verbena la amenizarán Fusión y Cinema.

Galaicoi en Cambre

La Romaría Castrexo-Romana Galaicoi comenzará este viernes, 19 de julio, y se prolongará hasta el domingo, día 21. En cuanto al horario, el viernes será de 17.00 a 1.00 horas, el sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 1.00 horas y el domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas.

Programación completa



VIERNES, 19 DE JULIO

17:30 Apertura del mercado

17:45 Os ecos de Roma. Músicos por la calle

18:00 Asemblea de Clans: Que veñen os romanos!

18:15 Pasacalles del Sátiro

18:30 Inicio de las pruebas de los Campionatos Castrexos para niños

18:45 Ashdrog, o libro de contos

19:00 Declaración de Guerra y comienzo de las hostilidades (Clans locais, Gallaecia Viva, Cohors III Lucensium, A Castronela de Friol)

19:30 Desfile de castrexos y romanos por la Galaicoi hacia sus campamentos (Clanes locales, Gallaecia Viva, Cohors III Lucensium, A Castronela de Friol

19:45 Exhibición de luchas en el Campamento

20:00 Armonías do Imperio. Pasacalles musicales

20:15 El Fauno llega a la Galaicoi

20:45 Taller de Hierro em el Campamento

21:00 A deusa protexida. Pasarúas de animación M

21:45 Pasacalles del Sátiro

22:00 Desfile de las tropas romanas Cohors III Lucensium con antorchas

22:15 Teatro. O sorteo de Cásina. Una comedia de Plauto. Compañía Noite Bohemia

22:30 Animación musical por las calles

22:45 Lume e gloria. Espectáculo nocturno de circo

23:00 Concierto a cargo de Pelepau. Rede Cultural de la Diputación de A Coruña

1:00 Cierre del Castromaior

Galaicoi



SÁBADO, 20 DE JULIO

11:00 Apertura del mercado

11:15 Os ecos de Roma. Músicos por las calles M

11:30 Taller de juegos romanos. Gallaecia Viva AC

11:45 Inicio de las pruebas del Campeonato Castrexo para niños C

12:00 Escaramuza entre Castrexos y Romanos. Cohors III Lucensium, A Castronela de Friol e Clans Locais M AU

12:15 El comercio en la Antigua Roma M

12:30 Pasacalles del Sátiro M

12:30 Caupona: Degustación de platos de la época romana. Gallaecei Viva AC

12:45 Continúan las pruebas del Campeonato Castrexo para niños C

13:00 Desfile de los legionarios romanos y parada en la plaza Europa. Cohors III Lucensium e Gallaecia Viva AC M

13:15 Los músicos del Imperio M

13:30 Ludi romani. Gran espectáculo de circo de Roma M

13:45 Taller de cantería en el Campamento M

16:30 Juegos Olímpicos Castrexos. III edición. Tiembla París C

17:30 Harmonías del Imperio. Pasacalles musical M

17:45 Inicio de las pruebas del Campeonato Castrexo para niños C

18:00 Cuentacuentos. La flauta de pan y otros cuentos M

18:15 Ceremonia religiosa romana. Gallaecia Viva AC

18:30 Bestias y otros personajes M

18:45 Más pruebas del Campeonato Castrexo para niños C

19:00 Asedio y asalto al Castromaior. Cohors III Lucensium, A Castronela de Friol, Clans Locais C

19:30 Animación musical por las calles M

19:45 Continúan las pruebas del Campeonato Castrexo para niños M

20:00 Desfile de los legionarios romanos por Galicoi. Cohors III Lucensium

20:15 Sobre zancos se ve el Imperio M

20:45 Taller de trabajo en madera en el Campamento M

21:00 El fauno mitológico M

22:00 Despedida de un guerrero galaico. A Castronela de Friol C

22:15 Teatro. Edipo Rei. Una tragedia de Sófocles. Compañía Noite Bohemia AU

22:30 Espectáculo de fuego y circo M

23:00 Concierto musical en el Castromaior C

1:00 Cierre del Castromaior



DOMINGO, 21 DE XULLO

11:00 Apertura del mercado

11:15 Animación musical polas rúas

11:30 Personajes curiosos pasean por Cambre

11:30 Obradoiro de juegos romanos. Gallaecia Viva

11:45 Comienzo de las pruebas del Campionato Castrexo para niños

12:00 El Fauno mitológico

12:15 Escaramuza entre Castrexos y Romanos. Cohors III Lucensium, A Castronela de Friol e Clans Locais

12:30 Caupona: Degustación de pratos da época romana. Gallaecei Viva

12:45 Continúan las pruebas del Campionato Castrexo para niños

13:00 Desfile de los legionarios romanos y parada en praza Europa. Cohors III Lucensium e Gallaecia Viva

13:15 Os ecos de Roma. Músicos por las calles

13:30 Espectáculo de circo y aéreos

13:45 Taller de hierro en el Campamento

14:00 Presentación de los gladiadores. Gallaecia Viva

17:00 Armonías del Imperio. Pasacalles musicales

17:15 Sobre zancos se ve el Imperio

17:30 Cuentacuentos. A frauta de pan e outros contos

17:45 Comienzo de las pruebas del Campionato Castrexo para niños

18:00 Desfile y lucha de gladiadores. Gallaecia Viva

18:15 Personajes mitológicos

18:30 Os ecos de Roma. Músicos por las calles

18:45 Taller de lanas en el Campamento

19:00 Última batalla en el Castromaior. Cohors III Lucensium, A castronela de Friol, Clans Locais

19:45 Firma de la paz y entrega de la Tessera Hospitalis. Cohors III Lucensium, A Castronela de Friol, Clans Locais e Gallaecia Viva

20:00 Pasacalles del Sátiro

20:15 Sonidos y personajes de la Antigua Roma

20:30 Microteatro clásico. A morte dunha Vestal. Gallaecia Viva y Cajón de Sastre Teatro

20:45 Taller de madera en el Campamento

20:00 Cierre del mercado

21:00 Fin de la Galaicoi

Fiestas del Carmen en Sada

Las Fiestas en honor a la Virgen del Carmen empezarán en Sada el sábado 20 de julio a las 09.00 horas con las Alboradas de la Agrupación Folclórica Gaiteiros de Fontán. A de 11.00 a 22.00 estará abierto el mercado mariñeiro de artesanía en el Paseo Portuario y a partir de las once, en el mismo lugar, estará en marcha el taller de carpintería y juegos para niños. A las 18.00 habrá misa en honor a la Virgen del Carmen en la lonja del puerto y a las 19.00 saldrá la procesión marítima desde el muelle. A las 19.30 será la sardiñada popular en el paseo portuaria y a las 20.00 comenzarán la animación musical tradicional con Nova Troula. A las 22.00 se cierra la jornada con el concierto de la Banda Xangai en el Paseo Portuario.

El domingo 21 el mercado mariñeiro reabrirá de 11.00 a 22.00 y volverán los talleres de carpintería y juegos desde las once. A las 12.30 se celebrará la reunión de embarcaciones tradicionales. Los 'Xogos Mariñeiros' serán de 11.30 a 18.30, empezando con un desfile solidario desde la Casa de la Cultura al puerto, a las 15.00 tocarán Malditos Pendejos en la explanada del Jurjo. De 16.00 a 16.30 se podrá realizar la inscripción presencial para la regata de hinchables y kayaks y a las 17.00 empezarán las regatas. A las 18.30 se entregarán los premios. Por su parte, el Festival de Artes Escénicas Ta-Chán tendrá lugar en el Paseo Marítimo Portuario, con la actuación a las 13.00 de la compañía Cirkompacto con "Hell Brothers", a las 19.00 de Ghazafelhos con "As minas do rei Salomón" y a las 22.00 de Asacocirco con "Circo de lume".

Fiestas de Santa María de Lesa (Coirós)

El sábado 20 de julio se celebra la fiesta de Santa Mariña de Lesa con una misa solemne a las 13.30 horas y una sesión vermú a cargo del Dúo Deluxe a continuación. Por la tarde habrá fiesta infantil con hinchables y música con el Dúo Deluxe.

Sardiñada en Mera (Oleiros)

La sardiñada de Mera llega este viernes, 19 de julio, a la playa oleirense. Se venderán desde las 20.00 sardinas asadas y crudas a precios populares en una noche amenizada por A Marola de Mera y la charanga Santa Compaña.

Fiestas de la Virgen del Carmen en Callobre (Miño)

Callobre celebra la Virgen del Carmen en unas fiestas que empiezan el viernes 19 de julio a las 22.30 con la verbena a cargo de Saudade y el Dúo Dilema.

El sábado 20 habrá misa solemne a las 13.30 y sesión vermú a continuación a cargo de Zona Zero. A las 16.00 será la gran alborada de la charanga Carmiña y desde las 22.30 la vverbena con Zona Zero y DJ Sebas 21.

El cierre de las fiestas será el domingo 21 con la misa solemne desde las 13.30 -con procesión con la banda de gaitas de San Pantaleón- y la sesión vermú infinita con Maracuyá. Desde las 17.30 habrá también fiesta infantil.

Fiestas de Santiago Apóstol en Meangos (Abegondo)

El sábado 20 de julio empiezan las fiestas en Meangos en honor al Apóstol con una misa a las 13.00 seguida de sesión vermú y verbena con CQC.

El domingo habrá alboradas y la misa solemne será a las 13.15 con sesión vermú a continuación amenizada por Karamba.

El lunes 22 se cierran los festejos con la churrascada al atardecer (con pan vino café de pota y postre), seguida de verbena con Furia Joven.

Betanjazz

El 20 y el 21 de julio la música se traslada a Betanzos con el Betanjazz, en el que actuarán Miguel González Cuarteto, el primer día, y Pablo Sanmamed y Benxamín Otero, el segundo. Las dos citas serán a las 21.30 en la plaza de la Constitución (y en caso de lluvia en el Aula de Cutlura Xulio Cuns del edificio del archivo).

Fiestas del Apóstol en Arteixo

Las fiestas del Apóstol en Arteixo se inician ya el doming 21 de julio con la celebración del Memorial Miro Penide de ajedrez. Será de 15.30 a 21.30 horas en el local social de Vilarrodís.

FestiNós en Oleiros

La finca Tenreiro de San Pedro de Nós (Oleiros) celebrará el FestiNós el sábado 20 de julio. A las 17.30 se abrirá la fiesta con la mostra folclórica, en la que actuarán Coros y Danzas Los Jarentinos de Jaraíz de la Vera (Cáceres), Sementeira de Cambre y Os Rueiriños de San Pedro de Nós. A las 20.00 habrá churrascada, que será gratuita para los socios, mientras que a las 21.00 llegarán Maghúa en concierto. A las 21.45 se cierra la noche con la Folía Rueira, una foliada libre amenizada por Barallocas, Donaire, Folliñas, Son D'aquí y Nós Canta. Habrá también feira de artesanía y sorteos.

Fiestas de Santa Mariña en Lañas (Arteixo)

Las fiestas de Santa Mariña de Lañas empiezan el viernes 19 de julio con misa solemne en Lañas de Abaixo, seguida de sesión vermú con el Dúo D'Vicio, que repetirá por la noche en la verbena junto a Los Satélites.

El sábado 20 de julio se repite la misa, pero en Lañas de Arriba, seguida de sesión vermú con la orquesta Fuego, que volverá por la noche junto a Eric Hidalgo y la disco móvil Impacto con David Bermúdez.

El domingo 21 de julio la misa solemne será en Lañas de Arriba y la sesión vermú la amenizará el Dúo Deluxe.

Fiesta del Carmen en Andeiro (Cambre)

Las fiestas de la Virgen del Carmen de Andeiro, en Cambre, empiezan el sábado 20 de julio con una misa solemne a las 13.00, seguida de sesión vermú con el Dúo Matices. A las 18.00 habrá juegos infantiles y paseos a caballo por cortesía de finca Abrigosa (previa consumición) y a por la noche la verbena estará amenizada por Unión y Fuerza y el Dúo Matices.

El domingo 21 de julio a la misa solemne de las 13.00 le seguirá una sesión vermú con el Dúo Dilema y, a las 17.00, una Fiesta Holi en la que se servirán cervezas por 1,50 euros.

Ya el lunes 22 se celebrará una churrascada con pan, vino y pimientos de Padrón a partir de las 20.00, mientras que la verbena cerrará las fiestas con las actuaciones del Grupo Bomba y Tania Veiras.

Fiestas de San Pedro y la Virgen del Carmen en Ledoño (Culleredo)

Ledoño celebra San Pedro y el Carmen con unas fiestas que empezarán el jueves 18 de julio a las 22.00 con la novena, la imposición del escapulario y la procesión de fachos.

El viernes 19 a las 13.00 habrá misa solemne en honor a San Pedro y alas 20.30 una gran pulpada en el recinto de la fiesta. A las 22.30 será la verbena, amenizada por la orquesta Alabama y el Dúo Elite.

El sábado 20 empezará a las 09.00 horas con bombas de palenque en honor a la Virgen del Carmen y a las 13.00 habrá misa solemne en su honor. A las 14.00 la sesión vermú esará amenizada por Begoña García y a las 18.00 será la Fiesta de la Espuma. Desde las 20.30 se servirán gambones a la plancha y a las 22.30 la gran verbena estará amenizada por la orquesta Kubo y disco móvil.

El domingo 21 terminan los festejos con una jornada que abrirán las dianas y alboradas desde las 09.00 con Os Da Veira do Monte. A las 13.00 habrá misa solemne en honor al Santísimo oficiada por Don Miguel Ángel Paz. A las 14.00 la sesión vermú estará amenizada por el Dúo Energía, antes de que una sesión de fuegos dé fin a la fiesta.

Fiestas de Santa Margarita en Orto (Abegondo)

El sábado 20 se inician las fiestas de Santa Margarita con misas a las 10.00, 12.00, 18.00 y 20.00 horas.

El domingo 21 habrá misa solemne a las 13.00 y sesión vermú y verbena a continuación con Rumbo Norte.

El lunes 22 será la gran sardiñada y churrascada a la atardecer, con pan, vino, café y postre, y a partir de las 21.00 tocarán el Dúo Rumbo Norte y la orquesta New York.

Fiestas de Santa Mariña en O Canedo (Carral)

Las fiestas de Santa Mariña empiezan el sábado 20 de julio a las 12.00 con la misa, seguida de sesión vermú con el Dúo D'Vicio, que repetirá en la verbena junto a la disco móvil Impacto.

El domingo 21 habrá misa a las 13.00 y sesión vermú con el Dúo Matices.

Feira da Cultura EnCamiño en Miño

Los días 19, 20 y 21 de julio Miño acoge la tercera edición de la feria de la cultura EnCamiño, que se desarrollará en las pistas de O Rabazal. Habrá charlas con autores como Yolanda Castaño, Manuel Rivas, Pedro Feijóo, Xurxo Souto o Diego Ameixeiras, además de firma de libros.

También tendrá su sitio la música y el teatro, con las actuaciones de Izquierdo Sisters, Cerimonio de Gaivotas, Teatro Calavera, Soul & Roll y Paco Nogueiras.

El viernes 19 de julio se iniciará el programa a las 17.00 con la firma de ejemplares y venta de libros. A las 18.00 habrá charla entre Blanca Riestra y Xurxo Souto, a las 18.00 con Alba Carballal y Pablo J. Rañales y a las 20.00 con Arantza Portabales y Marta Estévez. A las 21.00 Izquierdo Sisters protagonizan el espectáculo himorístico "Parasimpáticas".

El sábado 20 se abren los puestos a las 11.00 y a las 11.30 habrá una charla con Paula Merlán y Mrta Vilar. A las 12.30 actúa Paco Nogueiras con su espectáculo infantil y a las 13.30 la charla llegará entre Antía Yáñez, Antonio M. Fraga y Andrea Maceiras. A las 16.00 se cerrará la feria, para reabrir a las 17.00, cuando charlarán Rodrigo Costoya y Emma Lira.A las 17.45 hablarán Sica Romero, Pablo J. rañales, Miriam Belzana Vigo y Fabio Rivas y a las 18.30 llegarán Men Marías, Cleste Bena de Rette y May R. Ayamoente. A las 19.15 la charla será entre Ana Lena Rivera y Ulises Bértolo y a las 20.00 hablarán Diego Ameixeiras y Pedro Feijóo. A las 21.00 se cierran las actividades para a las 22.00 dar paso a la actuación musical de Soul & Rock.

El domingo 21 se abre la feria a las 10.00 y a las 11.00 una ruta poética será dirigida por Yolanda Castaño, Manuel Rivas, Lúa Mosquetera y Sol Mariño. A las 11.30 será el momento del micro abierto de poesía y a las 12.30 para el espectáculo infnatil de Teatro Calavera. A las 13.30 conversarán Yolanda Castaño y Manuel Rivas y a las 14.30 se cerrará la feria. La reapertura será a partir de las 16.00 y a las 17.00 se repetirá el micro abierto de poesía, para a las 18.00 escuchar la charla de Lúa Mosquetera, Samuel Merino y Branca Trigo. A Las 19.00 se cerrará la feria con la charla entre Elba Pedrosa, Pilar Astray y Sol Mariño.

