Un equipo de la UDC presenta una tecnología para crear estructuras en aplicaciones médicas

El investigador del Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidad de A Coruña (UDC), Daniel Nieto, y su equipo de laboratorio Advanced Biofab, acaban de presentar una tecnología avanzada multimaterial que permite la creación de estructuras de alta resolución para aplicaciones médicas, un desarrollo que llevará a cabo en colaboración con la compañía especializada en biofabricación 3D Health Biolux.



Esta tecnología representa un avance muy significativo hacia la fabricación personalizada de tejidos, abriendo nuevas posibilidades en el tratamiento de enfermedades y lesiones, ya que hasta el momento no se utilizó ni un solo tejido artificial para sustituir parte de un órgano, excepto tejidos simples o avasculares, como la piel o el cartílago. Esto se debe principalmente a que las tecnologías de vanguardia de Bioimpresión 3D no logran replicar las diferentes estructuras multimaterial asociadas a los diferentes microtejidos y órganos humanos. Como consecuencia de ello, no logran desarrollar órganos funcionales y fisiológicos “reales”. La bioimpresora de la Universidad y Health Biolux beneficiará a diversos sectores industriales, pero sobre todo al de la fabricación de productos biológicos.