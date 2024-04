El emblemático Delicias tendrá que cambiar su licencia: ya no podrá estar abierto las 24 horas

El cierre del Delicias, por lo menos de su parte antigua, ha generado gran expectación. Se trata de un local emblemático, famoso por estar abierto las 24 horas del día, lo que le había convertido en un refugio al que podían acudir los coruñeses a las horas más intempestivas. Sin embargo, su dueño, José Becerra López, señala que no seguirá siendo así: se ve obligado a cambiar de licencia, poniendo fin a una etapa.



El propietario asegura que el miércoles pasado hicieron acto de presencia en su local varias patrullas del 092. Para hacerle una inspección. Así fue como descubrió que la licencia que le habían concedido en 1986 ya no era válida y tenía que adaptarse a la nueva normativa. “Estoy muy enfadado e indignado. Nosotros tenemos una licencia especial de fabricación y elaboración de churros y con la nueva normativa, nos barren. Te obliga a ser un bar normal”, explica.



Eso es justo lo que el Delicias nunca ha sido, pero Becerra no puede arriesgarse, después de haber recibido, por primera vez, una sanción de 2.000 euros por contaminación acústica. “Los cuatro pisos de arriba están vacíos, y en el quinto vivo yo, y el edificio es mío”, explica el afectado, que no comprende el porqué de la sanción. Esto explica la mala impresión que le han merecido los funcionarios municipales: “Esta gente es maligna”.



Despliegue policial

El despliegue de medios le ha dejado mal sabor de boca. “Un local que en toda su vida no ha tenido ni una multa y le envías cinco coches para entregar un escrito. Ni que fuera un hombre violento. Yo llevo toda la vida trabajando en esto. Más horas que Matusalén”, protesta.



En realidad, regenta dos bares diferentes, que están interconectados. Uno de ellos es un café bar corriente, y el otro es el emblemático establecimiento de ventanas de madera. “Tengo una copia de la licencia de 1986, pero hace tres años sacaron un reglamento nuevo. Pero yo tiré hasta ahora, que vienen a por mí. Quieren que tenga una licencia normal porque no está reconocido ante la ley autonómica un 24 horas”, se lamenta. Delicias siempre ha sido una excepción.



Él no comprende la insistencia de las autoridades en modificar el horario. “Este local que lo dejen abierto, que bastante desgracia tiene el hombre que lo tiene que atender”, replica, aunque recuerda que, a pesar de todo lo que pasa por allí, nunca ha tenido ningún incidente grave: “A los dueños de otros locales les cortaron. Yo estoy en el ojo del huracán y aún no me han cortado la chepa”.

Admite sentir impotencia ante esta situación. “Si cambia la licencia tienes derecho a tener altavoces, pero tienes que poner un aparato que mida el ruido. Pero yo no tengo a nadie arriba y todo el jardín de enfrente ¿A quién le hago daño?”, se pregunta. Se ve obligado a solicitar la nueva licencia, la C1 (Bar). “Si presento el informe del local, podré reabrirlo el viernes”, explica.



Según la ordenanza municipal, el cierre de un bar está fijado a las 02.30 horas. EReconoce que ya no abría veinticuatro horas al día por las continúas visitas de la Policía Local. “Me obligaron a quitar el banco de la calle, que estaba en mi propiedad, para que no viniera gente, Y ellos ponen sus propios bancos”, critica. No será lo mismo, reconoce, pero los tiempos cambian: “Yo esto en esto porque me gusta, pero es muy esclavo”.