Un edificio ruinoso de Rubine acumula varias sanciones de Medio Ambiente y Urbanismo

Los edificios en ruinas constituyen uno de los problemas más comunes que afronta la ciudad. No solo el centro, aunque el Orzán acumule la mayor cantidad de inmuebles de este tipo: no hay ningún barrio que no albergue algún edificio en estado de abandono. En el caso de la avenida de Rubine, se encuentra en el número 29, un edificio de tres plantas que los resientes de la zona denuncian como un nido de palomas, y un peligro porque su fachada amenaza con desprender cascotes. La regidora, Inés Rey, reconoció ayer la existencia del problema, y señaló que los dueños del edificio acumulan ya varios expedientes tanto de la Concejalía de Urbanismo como de Medio Ambiente.



“Nosotros requerimos a los propietarios porque son los que están obligados al mantenimiento del edificio. De no cumplirlos, tenemos que ir por la vía de la ejecución subsidiaria, que lleva un tiempo”, explicó la alcaldesa durante el programa radiofónico Voces de A Coruña, donde reconoció que le preocupa el estado de la cornisa. De momento, los requerimientos no han encontrado respuesta. “Debe ser que los propietarios no tienen mucho interés”, comentó la regidora.



Medidas

Como el problema es recurrente, la Concejalía de Urbanismo decidió adoptar medidas, y el año pasado llevó a cabo dos ejecuciones subsidiarias, en inmuebles en deficiente estado en las calles de Santa Lucía y Varela Silvari. A primeros de este año se presentó una iniciativa para sacar a subasta pública inmuebles ruinosos.



Si los dueños ignoran los requerimientos, se puede expropiar y subastar. Además, el nuevo dueño tiene un plazo de nueve meses desde la compra para reformar el inmueble.