Ed is Dead | “La música es la llave más rápida para conectar con algo etéreo”

El próximo día 5 da comienzo una nueva edición del Fanzine Fest, que este año pone el foco en el talento local, pero manteniendo una representación de invitados nacionales e internacionales. En el ámbito nacional, el próximo día 7, la Domus acoge la propuesta de directo de Ed Is Dead, el proyecto musical del madrileño Edu Ostos.



Cargado con su drum set, sus sintes y acompañado de la artista visual Spectral, presentará el directo basado en su último disco, ‘Global Sickness’, “que habla del colapso del mundo moderno”, comenta el propio Ed Is Dead.



“Hago música, pero intento que sea relativamente orgánica”, explica sobre la actuación, en la que busca que “sea lo más directo posible”, en un mundo, como el de la electrónica, en el que “vamos atados a las máquinas”.



Su pasado musical se adentraba en el rock o en el metal, por eso “una de las cosas que no me gustaba de la electrónica es cuando va todo como muy enlatado, sin posibilidad de fallo”. De ahí que su concepto de directo ahonde en esa probabilidad de error, “intento que haya bastantes cosas que se puedan hacer en el momento, para que haya ese mínimo resquicio de creación, no es improvisación, está ensayado, pero que haya algo de creación in situ”. Y es que ahí radica su manera de percibir la música en directo: “Supongo que el sentido de los conciertos es ver algo que sucede en el momento, si no, al final, te pones el disco en casa y ya está”, explica.



En el ámbito creativo, sus procesos no se ciñen solo a la exploración de sonidos electrónicos, sino que los va extrapolando a otras disciplinas. “Cuando empiezas a explorar otros territorios con menos salida, inconscientemente te empiezas a juntar con gente que está en tu misma posición”, comenta sobre su vinculación musical con el cine, las instalaciones o la danza contemporánea.



Es precisamente esta última disciplina, en la que “todavía pesan mucho las cuerdas y la orquestación clásica”, en la que ha ido viendo como cada vez más se abraza con géneros como el ambient y como la propia danza se ha adentrado en sus procesos de creación. “Ha conseguido que muchas veces piense en bailarinas en un espacio escénico, aunque lo que componga no sea música para danza, te ayuda a no estar tan rígido con la estructura, que normalmente en electrónica son múltiplos de cuatro todo el rato, muy rígida”, señala, mientras explica que la colaboración entre disciplinas es algo “que deberíamos hacer más a menudo los que hacemos algún tipo de disciplina artística”.

Vínculo

Dentro de su concepción de lo que es la música, recuerda las palabras de otro artista para apuntar que “la música es la llave más rápida para conectar con algo etéreo, llámese parte sensitiva o como quieras”.



“Puedes oír una canción y, si te recuerda a algo, en menos de un minuto y medio te puede poner a llorar o supercontento”, indica, y concluye que “para mí la música es eso, una manera de expresar algo y una manera muy rápida de conectar con sitios a los que no se llega de otra manera”.



Sobre el futuro, además de anticipar más temas para el proyecto de Ed Is Dead, bromea con “la crisis de los 40” y un posible nuevo seudónimo para hacer Drum ‘n’ Bass.