Los dueños de pisos turísticos de A Coruña: “se pisan los derechos de los ciudadanos”

El vicepresidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Rafael Serrano, respondió ayer al anuncio de la alcaldesa. Lo hizo mostrándose tajante: “El carácter retroactivo es lo que más rechazamos; se pisan los derechos de los ciudadanos”. Lo cierto es que los detalles adelantados ayer por Inés Rey no sorprenden al sector: hace más de un año que se conocen. Pero no por ello resultan de su agrado. “Es un error el planteamiento”, dice Serrano, quien alerta de que el centro de la ciudad “irá para grandes inversores y no quedarán vecinos”. La regulación, comenta, afectará al turismo, ya que los viajeros que se hospedan en viviendas de uso vacacional “no buscan un apartahotel, sino una vivienda”. Preguntado sobre la posible derivación de los pisos turísticos a pisos de alquiler tradicional una vez entre en vigor la normativa, el vicepresidente de Aviturga cree que “el trasvase no será automático”: “Algunos no tendrán más remedio, pero muchos otros no lo harán por el miedo a los inquilinos”.



Para Serrano “los datos muestran que no hay presión o exceso en ningún ámbito de la ciudad”. Según los datos actuales del Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT), en la urbe hay 1.357 viviendas de uso vacacional. Un dato, sostiene el vicepresidente de Aviturga, que no ha variado desde hace diez meses. “Antes de que el Gobierno local anunciase la regulación había 900, pero cuando se empezó a hablar del tema hubo muchas solicitudes de registro urgentes y subieron a 1.300. De todas formas, no todas son viviendas que están en funcionamiento y no hay un crecimiento desbordado”, afirma. Rafael Serrano ha elaborado un listado de los pisos turísticos en las principales zonas y cómo quedaría la cifra una vez se apruebe la ordenanza. La avenida de Finisterre cuenta con 18 viviendas turísticas, que pasarían a cinco; Juan Flórez, donde en la actualidad hay nueve, se quedaría con una; ronda de Nelle pasaría de catorce a una; Linares Rivas, de tres a ninguna; San Andrés también perdería todas sus viviendas de uso turístico (10); el Paseo Marítimo pasaría de dieciséis a dos; la plaza de Pontevedra, de dos a cero; la avenida de Oza, de siete a dos; y la ronda de Outeiro, de 33 a 4. La plaza de Vigo, por su parte, nunca ha tenido pisos turísticos, puntualiza Serrano.



El debate sobre la regulación sigue enfrentando a las partes. Mientras el Ayuntamiento considera que la expansión de estas repercute en la ciudad en distintos aspectos, ya sea disminuyendo el parque de viviendas disponible para alquilar o incrementando los precios de los arrendamientos –“que en el caso de los jóvenes resulta desproporcionado con sus ingresos”, según el concejal de Urbanismo–, desde Aviturga siguen alertando de los efectos negativos que provocará esta regulación a nivel turístico.