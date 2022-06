Down Coruña y Down Vigo celebran su primer encuentro bilateral del movimiento down tras la pandemia

El pasado domingo, las asociaciones Down Coruña y Down Vigo retomaron el Programa de Encuentros Bilaterales de jóvenes del movimiento Down Galicia. Así, 11 usuarios y usuarias de Down Coruña se acercaron a Vigo, donde 14 compañeros del Grupo Autogestores del área de Integración Social de Down Vigo les mostraron la ciudad.





Esta visita es la primera experiencia compartida tras la pandemia sanitaria del COVID-19. Los dos grupos ya habían mantenido diversos encuentros online durante el año 2021, y esta actividad presencial fue especialmente motivadora para ambas entidades, por fomentar la autonomía personal de las personas participantes y servir de ejemplo de inclusión social empleando los recursos de la comunidad.









El grupo de Down Vigo dedicó varias sesiones de aula a preparar la visita de sus compañeros/as: eligiendo los sitios de interés de la ciudad; consultando la previsión meteorológica para contemplar planes alternativos en caso de lluvia; buscando locales de restauración del gusto de todos/as -por ejemplo, teniendo en cuenta intolerancias alimentarias-; y calculando el presupuesto necesario para todas las actividades. En definitiva, cuidando cada detalle para ser los perfectos anfitriones de esos compañeros/as con los que compartieron tantas vídeollamadas durante la pandemia.





La jornada de encuentro comenzó en la Alameda de Vigo (Plaza de Compostela). Allí, dos profesionales de Down Vigo y uno de Down Coruña, acompañados por una persona voluntaria de cada entidad, acompañaron a los/las participantes, que dinamizaron la presentación con actividades lúdicas para romper el hielo y adquirir más confianza con el grupo.





Posteriormente, cada grupo de forma autónoma y sin ayuda de profesionales, visitó la ciudad de Vigo: Autogestores de Vigo le enseñó la ciudad a Autogestores de A Coruña, explicando aspectos interesantes sobre el náutico, la estatua de Julio, la Concatedral de Santa María de Vigo (Colegiata), la Plaza de la Constitución, el Sireno, el Concello de Vigo y el Castro.





Encuentros Bilaterales de jóvenes del movimiento Down Galicia

El Programa de Encuentros Bilaterales de jóvenes del movimiento Down Galicia, así como otros proyectos de las entidades miembro de la Federación, es posible gracias a los fondos recaudados a través del IRPF en la declaración de la renta, marcando la conocida como ‘X Solidaria’. Los fondos recaudados a través del IRPF se distribuyen en Galicia a través de las subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para fines de carácter social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas convocadas por la Consellería de Política Social.





Sobre Down Coruña

La Asociación Down Coruña, tiene como fin general mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down, procurando el completo desarrollo de sus capacidades individuales y favoreciendo su plena integración familiar, social, escolar y laboral. En definitiva, el desarrollo de una vida en la que se respete la dignidad de su propia identidad.