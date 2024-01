Así serán los recorridos y horarios de las cabalgatas de Reyes Magos en A Coruña y su área metropolitana, donde Melchor, Gaspar y Baltasar regalarán ilusión a grandes y pequeños.

A Coruña

La cabalgata de Reyes de A Coruña está prevista para las 18.00 horas del 5 de enero y contará con catorce carrozas, cinco trenes y 17 compañías artísticas y de animación en su recorrido. La comitiva saldrá del Barrio de las Flores, frente al CEIP Ramón de la Sagra, y finalizará como cada año en la plaza de María Pita con el saludo de sus majestades, en torno a las 21.15.



El recorrido saldrá del CEIP Ramón de la Sagra y continuará por la avenida de Monelos, siguiendo el recorrido por Pérez Ardá hasta Fernández Latorre, desde donde se dirigirá hacia Cuatro Caminos y A Palloza para llegar a la plaza de Ourense por Linares Rivas. Este será el primer tramo del recorrido, que tendrá una duración prevista de una hora y media, con llegada a la plaza de Ourense a eso de las 19.30. A continuación la cabalgata seguirá por los Cantones y la avenida de La Marina hasta Puerta Real, terminando la cabeza de la comitiva con su llegada a las 20.30 horas en la plaza de María Pita. Aproximadamente a las 21.15 horas, los Reyes Magos saludarán a los niños desde el palacio de María Pita.

Los Reyes Magos, en Culleredo

Culleredo

Culleredo organiza la cabalgata del día 5 con un recorrido por la mañana en la zona rural y otro por la tarde en la zona urbana, además de las visitas de sus Majestades a los centros sociales.

En el rural, desde las 11.00 horas, sus Majestades de Oriente recorrerán en varias carrozas los siguientes puntos: Almeiras, Liñares, Tarrío, Cillobre, Sésamo, Vinxeira Pequena, Celas, Peiro de Abaixo, Ledoño, Orro, Los Olivos, Vallesur, augas Mansas, Manso Sol y Castro Laxe. Se calcula que llegarán a este final del recorrido a las 13.30 horas.

En el entorno urbano, por la tarde, se llevará a cabo la tradicional Cabalgata con varias carrozas y figurantes. Saldrá a las 16.45 horas de la avenida Juan Carlos I de O Burgo pasando por Ángel Senra, Juan Carlos I, avenida de A Coruña, plaza de Galicia, Ribados, Sanjurjo de Carricarte, Costa da Lonxa, la avenida de Vilaboa, A Corveira, O Portádego, As Brañas, Fonteculler, Acea de Ama, con final en la plaza de Europa de O Burgo.

Habrá recepciones reales en dos puntos: en el Pazo de Villa Melania (Vilaboa) y en el final, en la plaza de Europa de O Burgo. En estos dos lugares desde hoy se instalarán las Carpas de Nadal, que funcionarán todas las tardes hasta el viernes con juegos y animación.

Finalmente, Melchor, Gaspar y Baltasar también harán visitas por los centros sociales en la tarde del viernes 5. El planning es el siguiente: comenzarán a las 17.00 horas en O Noso Lar, donde habrá animación infantil, y seguirán por Orro (17.45), Ledoño (18.10), Sueiro (18.45), Sésamo (19.20), Castelo (20.00) y Celas (20.30 también con animación. En todos los recintos, los más pequeños tendrán la oportunidad de conocer y hablar con los Reyes.

Oleiros

Los Reyes Magos recorrerán el 5 de enero las calles de Oleiros y serán recibidos en el Ayuntamiento, desde donde saludarán a las 16.30 a los pequeños se acerquen a la plaza de Galicia. Desde allí iniciarán su itinerario por la avenida Francisca Herrera, para seguir por Isaac Díaz Pardo (urbanización Os Regos), Rosalía de Castro (Casa do Pobo de Montrove), rúa das Garridas, N-VI-avenida das Mariñas (Agramar-Beiramar), urbanización O Seixo, urbanización Mesón da Auga (rúa Anido), Salvador Allende (Casa do Pobo de Nós), Espoz y Mina, rúa da Vila (Casa do Pobo de Iñás), rúa Fonte do Ouro (urbanización Arenaza), O Couto (rúa do Golfiño), Giménez Herrero (Casa do Pobo de Dexo), Doutor Fleming, Paseo de Mera, avenida María Pita, avenida República Arxentina (Breixo), urbanización Rialta (parque Nicolás Redondo), rúa Viñas de Babilonia, avenida Concepción Arenal, avenida Che Guevara, rúa Darwin, avenida Santa Cristina, rúa Miradoiro y avenida de la II República, donde terminará, aproximadamente a las 20.15 horas.

Arteixo

Melchor, Gaspar y Baltasar empezarán su recorrido a las 18.00 horas desde la Praza do Concello para continuar por las principales calles de la localidad y finalizar a las 19.30 horas en el Pazo dos Deportes.

Cambre

La comitiva real recorrerá los tres núcleos urbanos del municipio (O Graxal, Barcada y Cambre) entre las 17.30 y las 22.30 horas. Las recepciones reales se llevarán a cabo en el pabellón de O Graxal y en el Sofía Toro.

Betanzos

La cabalgata de Betanzos saldrá a las 18.00 del Centro de Formación Ocupacional (calle Doctor José Fariña), para seguir por las calles del municipio. Una vez terminado el recorrido, sus Majestades recibirán a los niños en una carpa situada en la plaza de los Irmáns García Naveira. En caso de mal tiempo este acto tendrá lugar en el aula de Cultura Xulio Cuns del edificio del Archivo.

Cabalgata de Reyes Magos en Abegondo

Abegondo

La cabalgata de los Reyes Magos de Abegondo empezará con una fiesta en el pabellón de San Marcos a partir de las 17.00 horas, donde habrá hinchables, caramelos y roscón de Reyes con chocolate. Además, a partir de las 18.30 horas desfilarán Melchor, Gaspar y Baltasar.

Bergondo

La cabalgata de Bergondo saldrá el 5 de enero a las 14.30 horas de la Casa da Cultura, para continuar por Vilanova, Salorio, parque Fragachán, Silvoso, playa de Gandarío, Moruxo, Gandarío, A Lagoa, Costa de Ouces, O Casal, Riomaior, Dormas-Obra de paño, Armuño, Bergondiño, Centor social Cangas, travesía de San Cidre, Santa Marta, Peteiro, Rois, Cortes, Mariñán, A Senra, Fiobre, Pedrido, Miodelo, Pisón, Trasdoval, centro social de Vixoi, centro social de Cortiñán, Os Curros, Sampaio, Bos y O Vilar.

La recepción en el pabellón de Guísamo tendrá lugar a partir de las 18.40 horas, pero la apertura de puertas se realizará a las 17.30 horas. Durante la recepción habrá una gran fiesta infantil con chocolatada y roscón de Reyes.

Sada

La cabalgata de Sada tendrá lugar el 5 de enero a partir de las 18.00 horas.

Miño

Sus Majestades visitarán Miño con un recorrido que saldrá a las 18.30 desde la antigua estación de tren de Barrosa, para seguir por la calle da Carreira, Estrada da Praia, las calles Mercado, Pumariega y Rabazal, Cobo y Marismas, para terminar en el pabellón municipal, donde desde las 20.00 se llevará a cabo una recepción de los Reyes y una fiesta infantil con hinchables y talleres.

Curtis

El desfile de Sus Majestades en Curtis empezará a las 18.00 horas. Desde Curtis saldrán Melchor, Gaspar y Baltasar desde la estación de tren, y en Teixeiro el inicio se sitúa en el Edificio de Usos Múltiples. La recepción de los Reyes Magos será en el recinto ferial y en el pabellón deportivo de Teixeiro, donde habrá chocolate y roscón.

Coirós

Los Reyes Magos visitarán Coirós a partir de las 16.00 horas del 5 de enero. Será en la residencia de mayores Fonte do Santo, desde donde se desplazarán al local social de Queirís y, a continuación, a la residencia de mayores Santa María de Ois y al local de la sociedad Fillos de Ois. La ruta terminará a las 18.00 en el centro social de Coirós. En todas las paradas de Sus Majestades habrá merienda y regalos.

Paderne

Paderne se adelanta y celebra su cabalgata el jueves 4 de enero. Así, desde las 12.30 horas habrá un desfile por las parroquias, con un recorrido que se iniciará en Paderne para seguir por Obre, Quintas, Adragonte, Vigo, Vilamourel, Velouzás, Souto y Viñas y regresar a Paderne. El pasacalles real tendrá lugar a las 17.30 horas desde el Ayuntamiento a O Telleiro, donde niños y mayores esperarán en las aceras al paso de la comitiva. En O Telleiro habrá desde las 18.15 horas una fiesta con talleres, hinchables, roscón y regalos.