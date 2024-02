La Diputación programa el 16 de marzo su gala de cultura

El teatro Colón volverá a ser el escenario de la gran fiesta anual del departamento de Cultura de la Diputación. El 16 de marzo a las 19.00 horas se celebrará la segunda edición de la gala de entrega de los premios culturales, un evento que presentaron este lunes Natividade González, diputada de Cultura; Sabela Arán, actriz que conducirá el evento; y Lucía Aldao, del proyecto musical y poético Aldaolado, que actuará en la sesión además del grupo santiagués Satélite Salitre.



“Esta gala é a celebración do traballo colectivo e individual de creadores e creadoras, pois estes premios non só recoñecen o talento de cada un, senón que tamén impulsan o desenvolvemento cultural e artístico do país”, destacó González, que añadió el firme compromiso del Gobierno provincial con las artes y la cultura.

La diputada alabó el talento en la provincia y calificó estos galardones como “unha excelente plataforma para que artistas e creadores emerxentes teñan recoñecemento e apoio, que devolven á sociedade en forma de enriquecemento do panorama cultural, cun grande impacto, pois promoven a innovación, a expresión creativa e o intercambio cultural”.



Natividade González apuntó que el apoyo a la creatividad es una de las líneas prioritarias de su departamento, desde donde se ponen en marcha “desde hai anos iniciativas sólidas e estables coma estes premios culturais, pero tamén con outras como as Residencias Artísticas Mariñán ou o Fondo de proxectos culturais Reino de Galicia”.

Espectáculo de luces

La actriz Sabela Arán aludió a la “concepción escénica” de esta gala, donde la iluminación volverá a ser protagonista. “Quere simbolizar un pouco a transición entre o inverno e a primavera, con ese estoupido de cores e de luces, pero tamén de vida e de movemento; nun xeito de facernos reflexionar sobre a interacción entre a natureza e a creatividade humana sen deixar de man o renacer das ideas, esas ideas que conforman o tecido cultural que nos fai sentir unha identidade como sociedade”, dijo.



Lucía Aldao, por su parte, ensalzó el trabajo de la Diputación para poner en valor las artes: “A cultura a expresión e xestión de valores dunha comunidade; e a través dela, de compartila, achegamos mensaxes e entendemos o contexto no que vivimos”.



Entre los premiados se encuentran el periodista y escritor Alberto Ramos, la poeta Luz Fandiño o la mencionada banda Satélite Salitre.