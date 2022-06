Diez estudiantes gallegos continuarán en el extranjero sus estudios de posgrado

Los diez beneficiarios del programa de Becas de Posgrado en el extranjero de la Fundación Barrié recibieron ayer sus credenciales en el tradicional acto celebrado en la sede de la entidad.



En el mismo, el presidente de la fundación, José María Arias Mosquera, recordaba la importancia de esta convocatoria, la número 33 consecutiva. “Estoy convencido de que vais a alcanzar el éxito”, interpelaba directamente a los diez alumnos.









Talento local





Uno de esos diez talentos que estudiarán en el extranjero es Alberto Villaverde Caridad, que estudió ingeniería y tecnologías industriales en la Universidad de Vigo y que ahora viajará a Berkeley, a la University of California (EEUU).



“Estoy supercontento porque es una oportunidad única”, explica Villaverde, que asegura que “me va a aportar muchísimo”, ya que es una “universidad muy buena”.



Villaverde comenta que no tenía testimonios directos de Berkeley, pero reconoce que todo lo que ha podido saber de ella antes de optar a ir, es que es una de la universidades que se ubican siempre “arriba en todos los ránkings”.



Su especialización es la automoción, tanto es así que ha estado “desarrollando trabajos sobre sistemas de seguridad” para el ramo. Su objetivo con esta beca es poder “seguir profundizando” y, en el futuro, tener la oportunidad de poder “diseñar algún sistema innovador”.



Durante la entrega de credenciales, Arias Mosquera reconocía que la pasión de Villaverde por la Fórmula 1 le había llamado la atención, algo que el propio alumno coruñés reconoce: “La Fórmula 1 siempre me gustó” y llegó a influir por el camino, ya que logró “hablar con un exbecario que trabaja en la F1 en Reino Unido”.