El día en que Picasso cumplió en la calle Real su “máxima ilusión”

Sostiene el pintor Jorge Cabezas que entre todo lo acontecido en la historia de la ciudad, desde la noche de los tiempos hasta hoy, no hay acontecimiento más importante que el paso por A Coruña del artista más prolífico de todos los tiempos y más importante del siglo XX, es decir, Pablo Ruiz Picasso. Esa estancia tuvo un punto culminante un día como hoy, 20 de febrero, 130 años atrás atrás, cuando el malagueño inauguró la primera exposición individual de su vida.



Tradicionalmente, desde Cataluña se han querido apropiar de este bautismo y han defendido que la primera vez que Picasso expuso fue en 1900 en la barcelonesa taberna Els Quatre Gats, restando importancia a lo acontecido cinco años antes en A Coruña al tratarse de una muestra en la que se exhibió poca obra en el escaparate de un negocio de la calle Real. Pero es que no era cuestión baladí exponer en esa vía y de ese modo: lo hacían hasta los pintores más reputados debido a que tanto A Coruña como toda Galicia carecían entonces de una sala de exposiciones. Durante la estancia de Picasso en la ciudad (octubre de 1891-abril de 1895), se celebran más de 80 muestras en la urbe, la mayoría en la calle Real.

‘Cabeza de hombre barbudo’ (1895), de Picasso | VEGAP, MADRID 2015 (‘el primer picasso’)



En todo caso, no hay mayor refutación que las palabras que el propio artista, a los 89 años, le dijo a Olano, según recoge este periodista en su libro ‘Picasso gallego’: “(...) Cuando manteníamos esta conversación, entre té y percebes, salió a relucir la publicación española en la que se aseguraba que la primera exposición de Picasso se hizo en Barcelona. Picasso leyó aquellos párrafos y protestó airadamente: ‘¡Esto es falsear los hechos! ¿Cómo no me voy a acordar yo de mi primera exposición? Era la máxima ilusión de mi vida (....) Salieron incluso notas en los periódicos coruñeses’”.



El contexto en el que se produce esa muestra es muy especial. Pablo está tocado en lo anímico. El 10 de enero muere su hermana pequeña, Conchita, víctima de la difteria a los 7 años. Antes del fallecimiento, promete ante Dios que si este la salva él deja de pintar. Eso no ocurre y se siente pintor por decisión divina. Días después, el 1 de febrero, se matricula en la Escuela de Bellas Artes coruñesa en una tercera asignatura: Pintura y copia del natural, impartida por su padre. Ese mismo progenitor que, según contaba el propio Picasso, le deja en ese tiempo su paleta y sus pinceles en una alternativa pictórica con aroma torero.

Al fin, el 20 de febrero, Pablo, de 13 años, cuelga su obra en el escaparate del bajo número 20 de la calle Real, en concreto en la tienda de muebles de los herederos de Joaquín Latorre.

‘Cabeza de anciano’ (1895), de Picasso | VEGAP, MADRID 2015 (EXPOSICIÓN ‘el primer picasso’)



En la conversación antes citada con Olano, Picasso también recordaba que en los periódicos de la época había recibido “críticas”. En plural. La primera de ellas se publicó el 21 de febrero en ‘La Voz de Galicia’ y tiene un final impactante: “Continúe de esa manera y no dude que alcanzará días de gloria y un porvenir brillante”. No lleva firma, pero seguramente sea obra del ilustre Alejandro Barreiro. Al día siguiente, 22 de febrero se publica una segunda crítica, esta vez en el ‘El Diario de Galicia: periódico católico é independiente’, también con sede en A Coruña. Comparan al niño Picasso con Giotto. La pieza carece de autoría, pero seguramente es obra de Vicente Carnota. “No dicen aquellas obras pictóricas que su autor es ya un artista. Pero algo dicen. Dicen que lo será. Y esto es mucho. Como mucho era lo que presagiaban á Cimabue los nada correctos bosquejos de Giotto, que llegó a ser uno de los pintores más afamados”, escribe el plumilla.



En ninguna de las dos críticas se dice qué piezas son las que muestra Picasso. Partiendo de que ambos periodistas se refieren en un caso a “dos estudios de cabezas” y en el otro a “varias cabezas” suponemos que se trata de variaciones sobre el mismo modelo, y que en concreto podría haber mostrado dos de estas obras o incluso las tres (“varias”, como apunta ‘El Diario de Galicia’, son más de dos): ‘Hombre barbudo, con las manos apoyadas en el bastón’ (Herederos del artista); ‘Viejo peregrino’ (Herederos del artista) y ‘Cabeza de hombre barbudo’ (Herederos del artista). De ninguna de ellas se desprendió hasta su muerte: las trasladó de estudio en estudio.



Al barbudo protagonista de estas tres piezas lo pinta al menos en cuatro ocasiones más: en dos óleos, en una pandereta y en una tabla, que es en donde retrata a este hombre por primera vez, pues está datado por el artista en 1894 y el resto han sido fechados en 1895. Es, no hay duda, la cabeza que Pablo más tiene en su cabeza.

‘Hombre barbudo, con las manos apoyadas en un bastón’ (1895), de Picasso | VEGAP, MADRID 2015 (EXPOSICIÓN ‘el primer picasso’)



En 1895, y esta primera exposición es muestra de ello, la obra de Picasso da un salto de calidad enorme, que sus biógrafos atribuyen a dos hechos: la muerte de su hermana (promesa incluida) y la cesión de la paleta y los pinceles por parte de su padre: “No sabemos si fue debido a las fantasías derivadas de la muerte de su hermana y de la renuncia de su padre, pero lo cierto es que la capacidad y la pericia de Pablo aumentaron de inmediato”, destaca uno de sus mejores biógrafos John Richardson, quien detecta que en este momento se produce una transición en su obra como la que generará después el fallecimiento de Casagemas, origen de la etapa azul. Picasso vive en A Coruña una explosión creativa que no cesará hasta su propio muerte. Y la primera muestra pública de este sublime estallido es su primera exposición individual, la que hoy cumple 130 años.