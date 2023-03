Detenido un okupa de 24 años por golpear a su novia y por tráfico de estupefacientes

Un joven de 24 años que vive como okupa en el número 120 de la ronda de Nelle fue detenido ayer por agredir a su pareja, de 18. La Policía Nacional y la Local actuaron a las nueve de la mañana, cuando se produjo el altercado entre los dos jóvenes, que se habían enzarzado en una pelea. Él aún llevaba pijama y, al ser cacheado, se le descubrió una cantidad significativa de droga encima.



La Policía Nacional pudo comprobar que el hombre tenía en su haber varias órdenes de alejamiento, aunque no de su actual pareja. El detenido sangraba por la nariz, al parecer debido a un golpe propinado por ella durante el altercado. En cuanto a la joven, fue atendida en el mismo lugar pero no presentaba lesiones graves y, de hecho, una vez se retiraron los servicios de emergencia, ella regresó al piso okupado aunque, en realidad, no reside allí.



Violencia de género

La Policía Local lleva desde el viernes interviniendo en un caso de violencia de género al día, a veces hasta dos, aunque ninguno con resultados graves. El último, ocurrido el lunes, tuvo lugar a escasos metros del de ayer, en el Agra do Orzán, donde un sujeto amenazó con un cuchillo a su pareja, que huyó presa del pánico a un taller cercano, donde se refugió hasta que acudieron las autoridades.



Por otro lado, este edificio del a ronda de Nelle lleva más de un año okupado ilegalmente por un grupo heterogéneo de personas, pero no ha ocasionado problemas graves. La Policía Local señala que tuvieron que acudir cuando se estacionaba en la acera un camión cargado de chatarra pero no se han producido incidentes graves dignos de mención, fuera de las habituales peleas y alborotos.



Eso sí, tienen hábitos que generan problemas de convivencia. Por ejemplo, arrojan la basura por el patio interior, que comparten con otros edificios, lo que genera un problema sanitario. Además, se quejan de los olores que emanan del portal.