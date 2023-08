Denuncian la presencia de pandillas en la plaza de San Pablo que molestan a los niños

La presencia de grupos de jóvenes que se reúnen en la zona infantil de la plaza de San Pablo está provocando que, en numerosas ocasiones, los niños que habitualmente usan ese espacio para jugar no puedan hacerlo. “Son chicos de en torno a veinte años que se creen que ese espacio es suyo y no permiten a los niños jugar en la zona infantil. De hecho, les amenazan para que se vayan del lugar”, denuncia Fernando Rubín, el presidente de la asociación de vecinos del barrio.



Hay que tener en cuenta que nos encontramos en pleno verano, por lo que los niños están de vacaciones. Eso hace que sea el momento del año en el que el uso de esa zona infantil por las tardes sea más demandado, lo que agrava el problema. “En la mayoría de las tardes no pueden ir a jugar al parque porque esas pandillas no les dejan. Ese sitio está pensado para que puedan jugar los niños, no para hacer botellón”, añade al respecto el portavoz vecinal.



En numerosas ocasiones, los padres de algunos de los niños han intentado intervenir para buscar una solución pacífica a esta situación. Pero Rubín afirma que, al hacerlo, los propios progenitores también fueron amenazados por los jóvenes. “Necesitamos una solución”, concluye el portavoz.