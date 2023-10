Deniegan la suspensión del contrato de la perrera de A Coruña

El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de A Coruña ha denegado la suspensión de la adjudicación, por parte del Ayuntamiento de A Coruña, del contrato del servicio de recogida, transporte, mantenimiento y residencia de animales domésticos.

El juez entiende que no procede la adopción de la medida cautelar, que fue solicitada por Mas Cuidados Multiservicios S.L.U. En el auto, explica que la empresa hace referencia a “un daño o perjuicio irreversible” de no acordarse la suspensión, pero en ningún momento lo acredita, ni siquiera indiciariamente, “más allá del hecho de no haber sido adjudicataria del contrato”.

Además, subraya que, si se estimase el recurso presentado por Mas Cuidados Multiservicios contra la adjudicación, la empresa sería resarcida mediante la correspondiente indemnización.



El magistrado resalta que en este momento procesal no se dispone del expediente administrativo y no procede, en ningún caso, examinar los “pretendidos vicios de procedimiento” que relata la empresa. “El prolijo alegato en el que se pretende fundar la pretensión cautelar accionada no es sino una extensa invitación a entrar en el examen del fondo del litigio, invitación que ha de rechazarse”, destaca el juez en el auto, contra el que cabe presentar recurso de apelación.