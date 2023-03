David Sabater, director deportivo del KOI: “Mi familia me apoya sin entender bien a qué me dedico”

Su profesión no existía hace una década, pero David Sabater (A Coruña, 1995) es ya un referente en el mundo del ‘gaming’ y trabaja mano a mano con Ibai Llanos y Gerard Piqué. A finales de mes estará en el congreso ‘Mo_cidade‘, que se celebrará en la ciudad entre los días 23 y 25.

¿Ya sabe como va a enfocar su charla en ‘Mo_Cidade’?

Sí, ya la tengo preparada. Es una responsabilidad, porque yo trabajo en un sector muy llamativo para la gente joven, pero cuya barrera de entrada no es fácil de derribar. No hay ningún título oficial que te avale para trabaja aquí. Hacen falta unas cualidades muy determinadas. Yo me tomo muy en serio todo este tipo de eventos, y espero poder dar una buena explicación de cómo funciona nuestra profesión para que la charla pueda ser útil.

¿Cómo explicaría lo que hace a alguien que no sea tan joven en su círculo cercano?

Es complicado. Para mi, la manera más fácil de explicarlo es decir que soy un director deportivo de un equipo de fútbol pero que jugamos en un ordenador en lugar de en el césped. Así se lo expliqué a mi familia. El contacto con los agentes de los jugadores es muy similar al del fútbol, así como las negociaciones y los traspasos. En mi caso, mi padre me animó mucho a dar el paso a dedicarme a esto y toda mi familia me apoya pese a no entenderlo bien. Mi abuelo, que en paz descanse, siempre me decía: ‘Daviciño, eu non entendo o que fas, pero se eres feliz, adiante’.

Existe fuera de su sector la idea de que a ustedes les pagan por jugar a la consola. Es un mensaje muy simple, pero, en cierto modo, ¿Se siente un privilegiado por haber hecho de un hobby su profesión?

En cierto modo, sí somos afortunados, pero no deja de ser un trabajo y también tiene sus cosas malas. Pero a mi es lo que me gusta y mi idea es intentar dedicarme a esto todo el tiempo que pueda. Llevo ocho años dedicándome a este sector, los últimos cinco ya de forma totalmente profesional y a jornada completa.

¿Teme que pueda ser una burbuja o ya se ve toda la vida en esta profesión?

Estamos en un sector tan joven que a la mayoría de profesionales no les ha dado tiempo todavía a envejecer. Pero siempre hay que tener una alternativa, porque nunca se sabe lo que puede suceder. Yo tengo mi carrera de ADE aparcada, pero en cualquier momento podría retomarla y tirar por ahí. Yo he trabajado cinco años en hostelería y también hice prácticas en un laboratorio de prótesis dental. No me asusta el futuro.

¿Cómo son Ibai y Piqué en las distancias cortas? ¿Qué supone trabajar con ellos?

A Ibai lo conzco desde antes de que fuese famoso, por lo que la relación con él es mucho más cercana. Pero son personas normales. Lejos de lo que la gente pueda pensar, lo que proyectan no es solo una imagen, sino que son realmente así. Son personas que tienen mucho éxito y de las que se puede aprender y sacar algo bueno. Cuando entré en KOI, estaba a punto de firmar por otro equipo, pero Ibai me mandó un mensaje de madrugada y al final decidí apostar por su proyecto.

¿Hasta que punto es importante para entrar en su sector el factor suerte?

Influye, pero creo que lo más importante es el tipo de persona que seas. Siempre que estés preparado, seas unas persona resolutiva y sepas relacionarte con la gente, vas a tener opciones. Hay que tener las cualidades necesarias, conocer el sector y sí, tener también ese punto de suerte para que, de entre todas las opciones que haya, te elijan a ti

¿Que le parece que personas de su profesión se vayan a Andorra para obtener ventajas fiscales? ¿Usted lo haría?

Las personas que tienen grandes fortunas siempre buscan la manera de mantenerlas y de ahorrar dinero, pero no solo pasa en nuestro sector, aunque sea más visible. Yo ni me lo planteo. Ni siquiera sé cuanto dinero te ahorras si te vas a Andorra.