Cuenta atrás para el verano: empieza la retirada de la duna de Riazor

El Ayuntamiento de A Coruña ha iniciado este lunes los trabajos para acondicionar la playa de Riazor de cara a la temporada de verano, que comenzará el 15 de junio. Las primeras excavadoras llegaron por la mañana para retirar la duna de arena que protege el Paseo Marítimo de los temporales costeros durante el invierno.

El 'muro' de arena se instaló en la segunda quincena del pasado mes de octubre y, ya en febrero, se acometieron tareas de reconstrucción de la estructura para reparar los daños causados por las tres borrascas seguidas que marcaron el invierno de 2025. Dadas las dimensiones de la duna, de 360 metros de largo, se utilizarán dos niveladoras bulldozer y una retroescavadora que removerán miles de metros cúbicos de arena. "A retirada da duna é o traballo máis importante para a tempada estival, pero non é o único”, señaló este lunes la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira.

“Hai que desenterrar e limpar as duchas e lavapés de todas as praias urbanas e, a continuación, comprobar o seu funcionamento, instalar as casetas de socorristas e as dos programas de educación ambiental, así como outras tarefas, para poder gozar dos areais da Coruña a partir do 15 de xuño”, añadió. La duna de Riazor se levantó por primera vez en el año 1995 como respuesta a un fuerte temporal que derribó la antigua balaustrada del Paseo Marítimo a su paso por este arenal.