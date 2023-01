Cuando los números sirven para transformar la realidad

Aunque a muchas personas hablar de números y estadística les suena a algo teórico, tedioso y alejado de la realidad, lo cierto es que los hechos les quitan la razón. Existe una gran cantidad de ejemplos que lo demuestran, y la pandemia de coronavirus es uno de ellos. Ahí, el comité de expertos de Acción Matemática contra el Coronavirus jugó un papel determinante. Ese equipo de trabajo está liderado por Ricardo Cao, investigador del Citic y profesor de la facultad de Informática de la UDC, que acaba de recibir la Medalla de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa en reconocimiento a sus aportaciones.



“Aínda que o premio se entrega a título persoal, eu considero que se trata do recoñecemento ao traballo do grupo”, afirma el galardonado. “Estabamos en contacto permanente coas autoridades, e utilizabamos as matematicas para a mellora do coñecemento da enfermidade e así poder loitar contra ela. Era un traballo útil para facer previsións, tratar de adiantarnos a como van evolucionar os pacientes en función dos datos que tiñamos”, explica.



“Sobre todo nos momentos máis duros da pandemia, en marzo de 2020 e nos meses seguintes, era moi importante tratar de sabar cantas camas se iban a ocupar en UCI ou cantos pacientes podían falecer ou recuperarse, e en canto tempo se daban eses procesos. Unha das cousas máis importantes do noso traballo é saber canto tempo vai a durar un proceso”, explica Cao.



De todos modos, aunque la labor contra el covid fue uno de los elementos decisivos, lo cierto es que el premio recibido por Cao tiene en cuenta toda una trayectoria profesional, en la que el investigador trabajó en otros ámbitos. De hecho, Cao admite que se puede operar en ámbitos muy diferentes de forma similar. Trabajar con datos relativos al desempleo, por ejemplo, no difiere en demasía de hacerlo con información relacionadas con enfermedades, como el covid. “Podes encontrar en moitos dominios diferentes procesos xeneradores de datos que son moi similares”, admite.



“Sería moi positivo que, cada vez máis, a sociedade teña coñecemento deste ámbito. O importante é ser útil para arreglar problemas reais. Por exemplo, se un fármaco ten efectos secundarios, podemos intentar saber ata que punto compensa ou non que o paciente o tome. Nós temos que proporcionar datos para que, con esa información, se tomen mellores decisións”, concluye.