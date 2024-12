¿Cuáles son los deseos de Año Nuevo de los barrios de A Coruña?

Por tercer año consecutivo, El Ideal Gallego es el punto de encuentro elegido por buena parte del movimiento vecinal para desear un feliz año a los lectores que a lo largo de todo el año conocen su problemática, quejas, reivindicaciones y, también, pequeños triunfos. Entre todos son conscientes de que funcionan como un elemento de contrapeso y vigilancia, sea cual sea el color del Gobierno local. De hecho, según recuerdan siempre, dentro de cada una de ellas hay votantes de todas las “confesiones”.



Existen dos grandes tendencias: mientras el centro mira a la seguridad y el mantenimiento, en la periferia se apunta a las líneas de bus y a integrarse, en muchos aspectos, dentro de las ventajas y servicios de los barrios ‘de toda la vida’. El Ideal Gallego ha querido escuchar y divulgar sus propósitos de Año Nuevo dentro de su papel de ‘asociación vecinal’ en modo oyente.

1. O VENTORRILLO

“La reforma del parque de la guardería y de la plaza de Salvador de Madariaga”

Los vecinos tampoco se olvidan de hacer un llamamiento más global: “Querremos que se siga potenciando y mejorando el transporte público, hasta conseguir una ciudad con movilidad sostenible, verde y más amable con las personas”.

2. AVENIDA FERROCARRIL

“La mejora del alumbrado, los baches y que se pinten de nuevo los pasos peatonales”

La última agrupación en unirse al mapa asociativo lo tiene claro: su zona, que también abarca Lonzas y San Cristóbal das Viñas, necesita mejoras para el tráfico rodado principalmente.



3. PALAVEA

“Construir zonas deportivas, solucionar los baches y eliminar las pintadas”

Una de las grandes reivindicaciones de los vecinos del barrio de las afueras siempre ha tenido que ver con la construcción de áreas deportivas, así como el mantenimiento, algo común a casi todas las zonas.

4. ENTRE RONDAS

“Queremos que se cumpla el proyecto de derribo de la muralla del parque del Agra”

La asociación presidida por Isabel Fouz, una de los clásicas de la ciudad, insiste en el proyecto del Observatorio y el comienzo de las obras para el parque correspondiente.

5.A FALPERRA

“El comienzo de las obras del centro de salud prometido en el mercado de Santa Lucía”

Después de haber conseguido minimizar el efecto de los árboles de Pla y Cancela, y con la obra de la calle en marcha, el centro de salud vuelve al primer plano de las prioridades en la zona.

6. MESOIRO/VÍO

“No queremos ser vecinos de segunda: que se invierta también en nuestro barrio”

Mesoiro Viejo se siente marginado. “Que dejen de mentir a sus votantes en este desgobierno. Por un 2025 para los barrios y en el que todos seamos de primera”

Isabel Fouz (Entre Rondas), Juan Rodríguez (Sagrada Familia), Aníbal Rodríguez (O Ventorrillo), Ramiro Otero (O Castrillón), Juan Sánchez-Albornoz (A Zapateira) | Quintana

7. PLAZA DEL COMERCIO

“Establecer frecuencias en la limpieza para que haya un mantenimiento adecuado”

Son varias las peticiones de una de las asociaciones del entorno del Agra do Orzán: “El pavimento de las aceras y las calles debe mejorar, así como la limpieza o la iluminación, que es insuficiente. Queremos, también, que se mejore la frecuencia del transporte público y establecer frecuencias en la limpieza para un mantenimiento adecuado”.

8. RECINTO FERIAL

“Menos descontrol a la hora de atender las solicitudes de las asociaciones vecinales”

Joven en su trayectoria, pero muy activa, la asociación del Sector 7 Recinto Ferial pide: “Menos desorganización y descontrol a la hora de atender las solicitudes de los vecinos, que ningún barrio sea más que otro y que, entre todos, hagamos ciudad. El 2025 tiene que ser, sí o sí, el de año de los barrios”

9. O BIRLOQUE

“Levamos muchos años pidiendo pistas deportivas sobre las tuberías de Repsol”

O Birloque y San Cristovo das Viñas., como así piden que se denomine el barrio y se llama su asociación, solicitan la instalación de pistas deportivas por encima de las tuberías de Repsol, lo que califican de vieja demanda.

10. ORZÁN-PESCADERÍA

“Que no se amplíen los horarios del ocio nocturno por respeto a los vecinos”

El caballo de batalla se mantiene: “Que el Ayuntamiento haga cumplir las ordenanzas de ruido al ocio nocturno, además de los horarios, y que no amplíe estos en zonas ZAP y ZEP. Sobre todo, por respeto a los vecinos y los contribuyentes”

11. ELVIÑA 2 FASES

“Tener un barrio más mimado debido a su enclave, así como seguridad ciudadana”

Son varios los aspectos que los residentes consideran que deben mejorarse. “Pedimos una mayor atención a las zonas verdes del barrio, así como a los vecinos, con presencia de los concejales de distrito de manera más habitual. Además, queremos un barrio más mimado, debido a su enclave, así como seguridad ciudadana. En estas fechas también debe mejorarse la seguridad”, dicen.

12. A ZAPATEIRA

“Un aumento de las frecuencias de los buses así como saneamiento integral”

Algunas de las peticiones de los barrios de la periferia coinciden bastante, como es el caso del transporte y las rutas del mismo. “Pedimos un aumento de las frecuencias de los autobuses, así como un saneamiento integral”, apuntan los vecinos del barrio residencial en referencia al alcantarillado.



13. MATOGRANDE

“Que se puedan llevar a cabo nuestras peticiones que se han expuesto al Ayuntamiento”

La recién llegada asociación de Matogrande pide más celeridad a la hora de cumplir deseos. “Que se puedan llevar a cabo nuestras peticiones que ya se han expuesto al Ayuntamiento”, solicita.

14. NOVO MESOIRO

“Que nuestros políticos no sólo hagan política y sean también servidores públicos”

Una de las asociaciones más activas del movimiento solicita al Ayuntamiento dos cosas: “Que se hagan realidad todas las demandas de nuestro abandonado barrio y que nuestros políticos no sólo hagan política y sean también servidores públicos”.

15. SAGRADA FAMILIA

“Hacer un barrio mejor y moderno, a la altura de esta ciudad”

La peatonalización está ahora mismo en el horizonte de uno de los barrios clásicos de la ciudad. “Nuestra peatonal es el primer deseo, además de hacer un barrio mejor y moderno, a la altura de esta ciudad”, dice la asociación vecinal. Además, también pide mantener una relación con el Ayuntamiento que considera fructífera con los pasos dados entre ambos.



16. SAN PEDRO DE VISMA

“Que nuestro Ayuntamiento sea más ágil a la hora de solucionar las demandas”

Los residentes creen que es sobre todo una cuestión de tiempos: “Que nuestro Ayuntamiento sea más ágil en la solución a nuestras demandas. Muchas veces se dilatan en el tiempo, sin justificación. Nos parece que son mucho más dinámicos y efectivos en la segunda parte del mandato. Es como si en la primera fueran un motor diésel y luego gasolina”.

17. OS MALLOS

“Sobre todo, nos gustaría solucionar en problema que hay en los locutorios”

Una de las zonas más pobladas de la ciudad plantea: “Como deseo pediríamos que se solucione de una vez el problema que hay en los locutorios de la ronda de Outeiro y que podamos recuperar la segunda línea de bus, que nos conecte con el Abente y Lago, además de recuperar la forma de aparcar que había antes en la avenida de Os Mallos”.

18. O CASTRILLÓN

“Necesitamos al Ayuntamiento para la modificación del barrio”

Ante la llegada del polígono de Oza, los vecinos indican: “Cuando se proponen soluciones a cualquier problema sólo con intereses políticos los que salen perjudicados son los vecinos. Por eso, pedimos interlocución ante el futuro de nuestra ciudad. O Castrillón, con la modificación que se quiere hacer, necesita al Ayuntamiento”.

19. MONTE MARTELO

“Un plan urbanístico para el barrio con las distintas administraciones”

La joven asociación suspira por un “plan urbanístico en el cual estén presentes las distintas administraciones, así como un transporte que responda a las necesidades y la ejecución del Parque Ciudad”.

20. LOS ROSALES

“Desde el Camiño do Cura al arreglo de la biblioteca, que se cumpla lo prometido”

Son numerosas las demandas en Los Rosales: “Que cumplan lo prometido desde 2019: el Camiño do Cura, el arreglo de la biblioteca, la salida de emergencia de la escuela infantil, la pista multideporte, la ladera del monte de San Pedro, que cumplan los acuerdos de los plenos con información y diálogo”

21. EIRÍS

“Que deixen de arrasar o barrio, así como o resto de zonas rurais”

Es contundente el deseo de la zona de Eirís. “Que deixen de arrasar o barrio, así como o resto de zonas rurais, que somos moito máis que as aforas da cidade. Que se respecten as zonas verdes e abandonen e deixen de encher de formigón. A rehabilitación de vivenda nas cidades, así como arranxar os barrios sen destrozalos, que cumpran as promesas e non só en campaña”.

22. OZA-GAITEIRA-CASTROS

“Que se cumpran os compromisos que xa estaban nos orzamentos municipais”

Uno de los más escuetos y directos a la hora de señalar sus prioridades es la asociación que abarca a los tres barrios. “Que se cumpran os compromisos que xa estaban nos orzamentos municipais”, piden.

23. ELVIÑA-CASTRO

“La finalización de las obras del lavadero, así como el desbroce y más buses”

Elviña Castro está acostumbrado a pedir cosas que, según lamentan los residentes, en otras zonas no tienen ni que preocuparse: “El fin de las obras del lavadero, el desbroce de caminos, y más frecuencias y líneas de bus”, dicen.