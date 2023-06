Crónica | El drama de los exámenes después de San Juan en A Coruña

Aunque algún padre o abuelo despistado todavía le recomienda a sus hijos o nietos que estudie mucho durante el curso para no tener que estudiar en septiembre, lo cierto es que, ya desde hace unos años, las recuperaciones de los exámenes de los universitarios se realizan durante los últimos días de junio y los primeros de julio. Es decir, los estudiantes están ahora en plena época de exámenes, en unos días en los que el calor aprieta y las tentaciones en forma de fiesta son numerosas.



En la puerta de la Facultad de Económicas de la UDC, Marina conversa con sus compañeros, aún con los apuntes en la mano. Acaba de salir de un examen de Fiscal, y todavía le da vueltas a las preguntas que han caído. “No quiero decir como me ha salido porque no quiero gafarlo, pero la verdad es que estoy contenta. En enero había sido mucho más difícil”, reconoce. Espera que su esfuerzo valga la pena. “En San Juan siempre me quedaba hasta que amanecía de fiesta, pero este año me tuve que ir a las cuatro y estudiar al día siguiente. Por suerte, ahora solo me queda un examen más. Y si todo sale bien, ya se acaba la carrera”, asegura.



A su lado está Marta, mucho más tranquila y despreocupada. Ella acaba de hacer el mismo examen, pero no le preocupa el resultado. Es la última asignatura que le queda para acabar la carrera, y tiene pensado acudir al Tribunal de Compensación. Es un mecanismo que permite a los alumnos dispensarles de aprobar la última asignatura de la carrera, TFG no incluido, siempre y cuando hayan sacado al menos un 3,5 en alguna convocatoria y tengan una determinada media. “Y el 3,5 ya lo tengo. Vine un poco por probar por suerte, porque siempre queda mejor aprobarla que compensarla, pero no he estudiado nada. Y aún así, me salió bastante bien”, dice sonriente.



Por su parte, Marcos salía con buenas sensaciones. “Me pareció más fácil que en enero, pero eso no sucede en todos los exámenes. Depende del profesor y de la asignatura”, admite. Todos ellos tendrán el resto del verano libre en unos días. Todo lo que no consigan aprobar ahora les quedará pendiente para el próximo curso.