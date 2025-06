La crisis de la plataforma Wegow causa incertidumbre en las salas coruñesas

La crisis de la plataforma de venta de entradas Wegow ha sacudido el panorama musical español como un terremoto. La compañía anunció el día 21 que entraba en concurso de acreedores y, si bien explicó que seguiría actuando con normalidad, lo cierto es que decenas de artistas se han pronunciado ya en redes sociales denunciando que han dejado de recibir pagos. Las réplicas de esta situación han llegado hasta las salas musicales coruñesas, que expresan su incertidumbre ante una problemática que puede ir para largo.



Es el caso, por ejemplo, de la sala Garufa, recinto que acogió el día 24 un concierto de Luis Fercán, uno de los artistas que expresó su descontento ante la situación en su cuenta de Instagram. Como explica el gerente del local, Pepe Doré, el cantante pudo vender todas las entradas sin problema y el concierto se produjo sin mayores incidencias, pero ahora no sabe “cuándo recibirá los ingresos, si lo hace”.



En su caso, como la sala no depende de esta promotora, espera que “no nos afecte mucho”, pero sí incide en que la situación “crea alarmismo e incertidumbre”: “Parece que vivimos en una burbuja con el tema de las entradas, sobre todo con los grandes macrofestivales, y da miedo pensar que esto pueda afectar a otras ticketeras”.

Un “destrozo” para las bandas



En parecidos términos se expresa Tomi Legido, programador de Mardi Gras y vicepresidente de la asociación de salas de conciertos Clubtura, quien culpa a Wegow por llegar hasta esta situación con los artistas. Según explica, hay cantantes o bandas que dicen que se les deben cantidades como 20.000 o 30.000 euros: “La han liado gordísima, son cantidades de dinero que destrozan a los artistas pequeños y les hipotecan la carrera”.



“A nosotros no nos afecta porque trabajamos con otros promotores, pero ya nos ha pasado que algunos artistas no nos pagasen el canon de la sala porque están pendientes de que les abonen el dinero que les debe la promotora”, manifiesta. Unas cantidades que aún no se plantean exigir porque entienden la situación de los artistas y porque “aún no sabemos qué va a pasar”.

Tomi Legido, de Mardi Gras, afirma que las administraciones deberían “ayudar a asumir los costes”



Legido asegura que “en Madrid los artistas y sus representantes ya están comenzando a organizarse para ver qué represalias legales tomar y dar una respuesta conjunta”. “Pero si van a juicio y solo les abonan un 20 o 30% de lo que les deben, con todo lo que tienen que pagar entre hoteles, desplazamientos y salas, no les dará ni para cubrir gastos”, vaticina.



Así, llama a administraciones como el Ministerio de Cultura a ayudar a capear el temporal: “Han estado utilizando a los artistas, debería haber consecuencias, y luego ayudas o pagos que les ayuden a afrontar la situación”, afirma. “No sabemos qué va a pasar, pero espero que ayuden a asumir los costes”, sentencia.