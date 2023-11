Los coruñeses llenan los cementerios en el Día de Todos los Santos

Los coruñeses acudieron puntuales, un año más, con su cita en los cementerios de la ciudad en el Día de Todos los Santos. Pasada la fiebre del Samaín y Halloween, los vecinos pasaron a un estado de ánimo más recogido para recordar a sus familiares y amigos fallecidos, llenando de flores los cementerios municipales en una jornada muy gris y con el temporal Ciarán llamando a las puertas de A Coruña.

En el camposanto de San Amaro, la alcaldesa, Inés Rey, presidió la tradicional ofrenda junto a miembros del Gobierno local y la Corporación, realizando una primera parada delante de la Cruz de los Olvidados, donde la coral Follas Novas interpretó dos temas, y desde donde la regidora dedicó unas palabras a las víctimas civiles de las guerras: “A Coruña non é allea a nada do que pasa no mundo, somos unha cidade plural, solidaria, tolerante e pacífica e quero aproveitar este acto para lembrar ás vítimas civís que estos días sofren Ucraína, Israel e Palestina”.

Además, la regidora quiso reivindicar el coruñesismo “libre e inconformista” de Luísa Villalta, la homenajeada este año por Todos los Santos y escogida por la Real Academia Galega para conmemorar las Letras Galegas de 2024.

Rey también recordó a los pasajeros fallecidos en el accidente de Montrove, hace 50 años, disponiendo una corona de laurel sobre el monumento que los recuerda desde hace casi diez años en San Amaro.