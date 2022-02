A Coruña, la tercera ciudad española donde es mejor alquilar que comprar

A Coruña es la tercera ciudad española donde compensa más alquilar una vivienda que comprarla, ya que los años de arrendamiento que son necesarios para adquirir el inmueble son de los más elevados de toda España, en concreto 21,5 años, según un informe de la plataforma inmobiliaria Idealista.



El portal utiliza para estimar estos datos el indicador PER, que mide la relación entre los precios de venta y de alquiler. A raíz de este análisis, cuantos más sean los años de renta necesarios para pagar la casa, más interesante será para el inquilino establecerse en ella que comprar. También a la inversa: cuantos menos años, más interesante será adquirir el inmueble que arrendarlo.



Siguiendo este indicador, A Coruña se sitúa en el número tres del ránking nacional, tan solo por detrás de San Sebastián y Palma de Mallorca, con 26,8 y 22,4 años respectivamente. Le siguen Barcelona, con 21,3; Ourense, con 21,2; y Madrid, también con 21,2 años.



Por encima de la franja de los veinte años también se encuentran Bilbao (20,3); Pamplona (20); y Vitoria (20). Por el contrario, las capitales de provincia donde es más rentable comprar un inmueble que alquilarlo, según el indicador PER analizado por Idealista, son: Lleida (11,4 años); Murcia (12,3); Huelva (12,6); Santa Cruz de Tenerife (13,4); y Almería (14,5 años).



La plataforma inmobiliaria asegura que el PER es “uno de los indicadores que más puede ayudar a un particular a la hora de descubrir si un mercado puede ser más interesante que otro para alquilar o comprar una vivienda”.



El precio del alquiler en Galicia ha sufrido variaciones durante los doce meses de 2021, pero esto no ha cambiado el hecho de que A Coruña despida el año como la urbe más exclusiva en cuanto al coste del arrendamiento, con una media de 8,3 euros por metro cuadrado.









Precio del alquiler





El valor de los alquileres en la ciudad ha tenido un comportamiento alcista, que, a la hora de hacer balance, sitúa en un 2,6% la subida durante el pasado ejercicio. Así lo refleja Idealista, que indica que el precio de la vivienda arrendada subió un 4,7% en Galicia.



El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, considera que “la oferta disponible ha sido el factor que ha marcado el ritmo del mercado del alquiler durante todo el año”.