A Coruña subterránea: el 75% del aparcamiento regulado está bajo tierra

Encontrar aparcamiento en A Coruña siempre es difícil, pero es más fácil hacerlo bajo tierra. En el limitado espacio de la ciudad, si se quiere hallar un estacionamiento hay que buscar debajo de las piedras, literalmente, porque el 75% del estacionamiento regulado (de pago y reservado a los vecinos) en A Coruña se encuentra bajo tierra. Según los últimos datos municipales, son cerca de 15.000 plazas.



Esta cifra se incrementará próximamente, cuando se incluya el aparcamiento que se está construyendo en la intermodal, y que contará con 550 plazas. También se está construyendo otro gran aparcamiento en el nuevo barrio de San Pedro de Visma. Fue la primera licencia de construcción que se concedió: cuatro pisos y 280 plazas. Así que, mientras que la ORA se estanca en 3.750, el subterráneo no para de crecer.



Hay que tener en cuenta que en este cómputo no se incluyen los aparcamientos comunitarios ni los aparcamientos de los centros comerciales, puesto que no se dividen en horario de alquiler ni de residentes y, por tanto, no se consideran regulados. Lugares como Marineda City, con sus seis mil plazas, y que dejan escasas las 1.900 del centro comercial Los Rosales. Se deben contar aparte, puesto que no son de pago. A medida que A Coruña se peatonaliza, no queda más remedio que ‘enterrar’ los vehículos. Coruña Marítima, el proyecto de reurbanización del puerto, se plantea incluso construir un nuevo parking en la zona de la lonja, con 4.000 plazas, pero se trata de una simple idea. De momento, no tiene plazo de ejecución.

Medidas

Pero aquellos que no son vecinos y no pueden aparcar en la zona verde del centro, o que simplemente no les gusta tener que rascarse el bolsillo, pueden contentarse sabiendo que también ha crecido el número de plazas libres aunque, al no estar reguladas, determinar su número resulta mucho más difícil. Las estimaciones apuntan a que hay espacio suficiente para 37.000 turismos si se cuentan todas las calles de la ciudad, pero en este caso las plazas también están creciendo, aunque solo en la periferia, naturalmente.

De esta manera, en el barrio de Xuxán, cuya urbanización finalizó el año pasado, hay cerca de 1.850. Y en el barrio de San Pedro de Visma, aún por construir, se llegarán a contabilizar 2.475 plazas sin regular. Es decir, que el aparcamiento sobra, pero solo si uno está dispuesto a estacionar en la periferia.



Quizá ese sea el futuro. No hay que olvidar que el Ayuntamiento abrió otro estacionamiento disuasorio (que cuenta como aparcamiento sin regular) de 55 plazas, situado justo frente e la pasarela de Pedralonga. La solución pasaría por aparcar el vehículo en la periferia y acercarse al centro en transporte público