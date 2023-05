A Coruña muestra su pesar por la muerte de Manuel Ayaso, que recibió su último homenaje en la ciudad

El Ayuntamiento de A Coruña mostraba su "fondo pesar" por el fallecimiento, a última hora de ayer, del pintor Manuel Ayaso.

Hace tan sólo dos meses, el artista recibía su último homenaje en la ciudad herculina, con motivo de la exposición 'Manuel Ayaso, testemuña do invisble', que se pudo ver en el Palacio Municipal entre enero y marzo.

El artista mundialmente reconocido había nacido el 1 de enero de 1934 y emigró a los trece años a Estados Unidos, empezando a vivir, como otros muchos ribeirenses, en la ciudad de Newark (Nueva Jersey, llegando a estudiar en la Lafayette Street School, donde aprendió inglés y fue allí donde empezó a desarrollar su pasión por el dibujo e ingresó en la exclusiva escuela de arte y música "Arts High School", en la que se graduó en 1953. y seguidamente le concedieron una beca para seguir estudiando en The New Jersey School o Fine and Industrial Arts, en la que estudió Bellas Artes durante tres años. En 1957, tras realizar el servicio militar, empezó a exponer su obra en la prestigiosa galería de arte "Cober Gallery" de Nueva York

En 1959 hizo su primer viaje a España, donde visitó por primera vez el Museo del Prado, en Madrid, donde descubrió nuevas referencias e influencias para su futuro trabajo de artista, como Francisco de Goya, El Bosco y Luis de Morales, entre otros. Un año más tarde, ya en Estados Unidos, empieza a exponer su obra en la famosa galería de arte de Nueva York, “Cober Gallery” y obtuvo el Premio "Trubeck" del Monclair Art Museum. En 1962, le concedieron la beca “Tiffany Foundation Scholarship Award in Painting”, por lo que se trasladó a Galicia, esta vez durante un año y medio. A su regreso a EEUU, fichó por la "Forum Gallery" en Nueva York y su actividad expositiva se vió intensificada en las décadas de los años 70 y 80..

En los años 90 empezó a ser reconocido como pintor gallego, y en 1997 realizó su primera exposición en la Casa da Parra, en Santiago de Compostela, siendo toda una revelación artística, ya que, hasta ese momento, era prácticamente desconocido para el público español. A lo largo de su trayectoria su obra se incorporó a destacadas colecciones como la del Museo Whitney, de Nueva York, la Universidad de Massachusets o la de la Universidad de Oregón, así como a distintas fundaciones privadas de América, Israel y México. Actualmente, en el Museo de Artes do Gravado se exhiben las obras de Ayaso Dios, junto con otras del noiés Alfonso Costa, en homenaje a Pablo Ruiz Picasso, con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento.