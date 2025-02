¿Por qué A Coruña es una de las mejores ciudades para vivir si eres jubilado o trabajador extranjero?

Hace años, cuando una persona emigraba para trabajar, se lanzaba a la aventura, lo mismo que cuando elegía un sitio para pasar la jubilación. No existía tanta información ni estaba tan asequible, pero la llegada del siglo XXI ha cambiado eso y ahora cambiar de domicilio ya no es una empresa tan arriesgada. A ello ayudan perfiles profesionales como el de Kristin Wilson, especialista en reubicación, o lo que es lo mismo, la persona encargada de investigar cómo son los lugares a los que se quieren trasladar las personas y comprobar si encajan en su modo de vida. Con más de 20 años de experiencia y tras haber visitado 63 países y publicado en medios como la BBC, The Independente, New York Times, The Wall Street Journal o USA Today, Wilson ha presentado su top 10 de ciudades ideales para vivir en España para jubilados, trabajadores que emigran o nómadas digitales, es decir, esos empleados que gracias al teletrabajo pueden elegir desde dónde ejercer. ¿Y qué ciudad está entre estas diez urbes? A Coruña.

La ciudad herculina está en el puesto número 6 de una clasificación que lidera Girona, seguida por la región de Asturias, Sotogrande, San Sebastián y las Islas Canarias. Tras A Coruña cierran el top Sevilla, Málaga, Valencia y Murcia.

Destaca Kristin Wilson en primer lugar que A Coruña es el lugar de nacimiento de Zara, pero también que la textil no es la única industria importante en la zona, ya que hay muchas posibilidades de empleo en sectores como el de las finanzas, ventas, tecnología, petróleo o pesca.

El vídeo que presenta la especialista en reubicación señala a la ciudad, de 250.000 habitantes, como uno de los lugares con mayor renta per cápita de España pero que, curiosamente, cuenta con un coste de vida "sorprendentemente bajo": de unos 2.000 dólares mensuales (unos 1.900 euros). Sin embargo, Wilson también subraya que los coruñeses afirman vivir perfectamente con menos dinero, unos 1.400 euros al mes, que se van sobre todo en pagar los alquileres o hipotecas y servicios como la electricidad, el gas o telefonía. Junto a ello, la experta llama la atención sobre que la comida es asequible y que se pueden tomar tapas por uno o dos euros.

Kristin Wilson detalla a la población extranjera que pudiese estar interesada en vivir en A Coruña que al estar en Galicia no solo se habla el idioma castellano, "sino también el gallego, la segunda lengua oficial de la comunidad". De hecho, informa de que las personas que quieran aprender gallego pueden tomar clases en la Escuela Oficial de Idiomas, que ofrece cursos de esta lengua y también de otros once idiomas.

Una de las cosas que no le gustan a la especialista en reubicación es que A Coruña "no es una de las ciudades con la zona portuaria más bonita". A cambio, sí tiene vistas costeras que poder disfrutar, empezando por la Torre de Hércules, a la que reconoce como el faro más antiguo en funcionamiento y que cuenta con kilómetros de senderos costeros bordeando el Atlántico. Otro de los detalles turísticos que más le llama la atención a Wilson es el obelisco Milenium, que define como "una estructura piramidal de los años 2000".

En cuanto a la meteorología, Kristin Wilson tiene buenas y malas noticias para posibles futuros habitantes extranjeros. De un lado, destaca que no es tan abrasadora en verano como otras ciudades como Málaga, así que es perfecta para los que busquen un tiempo más templado; pero, de otro, advierte de que "la lluvia puede llegar a ser muy deprimente".

En los contras para recomendar el traslado hasta A Coruña, la experta califica la ciudad de "jungla de hormigón", ya que considera que no tiene tantas zonas verdes y parques como otras ciudades de España: "Si necesitas naturaleza, tienes que salir de la ciudad". Además, subraya los problemas con las conexiones para viajar, que ve limitadas y caras, en comparación con otros lugares de España.

Pero si pese a estos pequeños detalles, jubilados y empleados extranjeros quieren establecerse en A Coruña, Kristin Wilson tiene una última recomendación, el barrio dónde vivir: la Ciudad Vieja, Riazor, "en la costa", y Los Rosales, "en el norte".