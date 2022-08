A Coruña: donde se puede encontrar más de una ciudad

¿NUNCA os preguntasteis cómo un turista ve el lugar en el que nacisteis, A Coruña? La ciudad que estáis acostumbrados a ver todos los días, siempre igual y engañosamente normal. Yo me pregunté esto y junto a otros chicos que por primera vez vieron esta localidad marítima, nos hemos enterado de detalles que los ciudadanos quizás no logran destacar.



Primero, A Coruña es una ciudad que puede poner a un turista en dificultad porque a causa de su posición y de sus calles, parecidas entre una y otra, no es fácil orientarse, especialmente en Monte Alto. Sin embargo, una vez que se adentra al corazón de A Coruña, no hace falta entender dónde ir o lo que hacer, solamente se cae en un laberinto de emociones que te hacen enamorar de esta ciudad. Yo me sentí como si estuviera en mil ciudades y países diferentes, pero incluidos todos en un único lugar.



Los barrios y las calles que los turistas visitan en el casco de la ciudad le hacen creer que ellos se encuentren tal vez en Francia o en Dinamarca, Suecia y incluso Estados Unidos. Leyendo la historia de A Coruña se entiende que tuvo la influencia de muchas poblaciones diferentes y quizás gracias a esto es posible admirar así tantos países.



Lo que me golpeó mayoritariamente es cuánto A Coruña es parecida a una gran ciudad estadounidense como San Francisco –por sus calles, que suben y bajan– o Nueva York, con palacios muy parecidos al Banco Pastor, realizado siguiendo los ideales de la escuela artística de Chicago.