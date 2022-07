A Coruña aprueba la creación del Consello de Cultura, con votos de la Marea y el Gobierno local

La corporación municipal aprobó ayer de forma inicial en un pleno extraordinario el reglamento del Consello Municipal da Cultura (CMC) con los votos a favor del PSOE, la Marea Atlántica y Podemos y la abstención del BNG y el PP. El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, señaló que “la cultura es sinónimo de riqueza y dinamización de las ciudades, que mereció el apoyo de este gobierno durante la pandemia, y que lo seguirá mereciendo ahora”.



También explicó que este documento es “un espazo de diálogo, que vén a sumar e non a substituír outros organismos”. El viceportavoz de la Marea Atlántica, Iago Martínez, dio la bienvenida a esta creación como “resposta a unha demanda do sector cultural, que reclamaba e agora terá un foro no que debater, participar e ter voz no impulso das políticas culturais desta cidade, un foro que agora se fai realidade”.



El organismo estará presidido por la alcaldesa y tendrá una vicepresidencia escogida por el tejido cultural. Su plenario está pensado para tener una presentación amplia y abierta de profesionales y asociaciones culturales, junto a todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento.



Tras la aprobación inicial de ayer, el reglamento del nuevo Consello tendrá un mes de exposición pública, en el que los vecinos de la ciudad podrán hacer alegaciones para mejorarlo y completarlo. Pasado este periodo, volverá a pleno para su aprobación definitiva. También entrarán en vigor este mes las medidas de apoyo al sector cultural.